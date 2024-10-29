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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241029/rossiyskie-voennosluzhaschie-osvobodili-tri-naselennykh-punkta-dnr---1052694569.html
Российские военнослужащие освободили три населенных пункта ДНР
Российские военнослужащие освободили три населенных пункта ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Российские военнослужащие освободили населенные пункты Катериновка, Горняк и Доброволье ДНР. 29.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Российские военнослужащие освободили населенные пункты Катериновка, Горняк и Доброволье ДНР.Сводка Минобороны России:
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россия, министерство обороны рф, украина
россия, министерство обороны рф, украина

Российские военнослужащие освободили три населенных пункта ДНР

13:00 29.10.2024 (обновлено: 14:45 29.10.2024)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк88-я разведывательно-диверсионная бригада "Эспаньола" в зоне СВО
88-я разведывательно-диверсионная бригада Эспаньола в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Российские военнослужащие освободили населенные пункты Катериновка, Горняк и Доброволье ДНР.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины, центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34783 беспилотных летательных аппарата, 584 зенитных ракетных комплекса, 18902 танка и других боевых бронированных машин, 1481 боевая машина реактивных систем залпового огня, 16927 орудий полевой артиллерии и минометов, 27720 единиц специальной военной автомобильной техники.
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