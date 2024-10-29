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Спрос на отдых в Абхазии на ноябрьские выходные вырос в пять раз
Спрос на отдых в Абхазии на ноябрьские выходные вырос в пять раз
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. В пять раз вырос спрос на отдых в Абхазии на период ноябрьских выходных. 29.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-29T11:30+0300
2024-10-29T11:30+0300
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в абхазии
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отдых в абхазии
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. В пять раз вырос спрос на отдых в Абхазии на период ноябрьских выходных. По данным сервисов бронирований, с которыми ознакомилось РИА Новости, республика входит в топ-10 популярных у россиян зарубежных направлений наряду с Беларусью, Турцией, Таиландом, Японией, Узбекистаном, Арменией, Казахстаном, Китаем и Грузией. При этом средняя стоимость бронирования жилья за рубежом на праздники снизилась на 8%, до 9,2 тысячи рублей за ночь. В 2023 году одна ночь обходилась в 10 тысяч рублей.
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абхазия, отдых в абхазии
Спрос на отдых в Абхазии на ноябрьские выходные вырос в пять раз
11:30 29.10.2024 (обновлено: 14:44 29.10.2024)
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. В пять раз вырос спрос на отдых в Абхазии на период ноябрьских выходных.
По данным сервисов бронирований, с которыми ознакомилось РИА Новости, республика входит в топ-10 популярных у россиян зарубежных направлений наряду с Беларусью, Турцией, Таиландом, Японией, Узбекистаном, Арменией, Казахстаном, Китаем и Грузией.
При этом средняя стоимость бронирования жилья за рубежом на праздники снизилась на 8%, до 9,2 тысячи рублей за ночь. В 2023 году одна ночь обходилась в 10 тысяч рублей.