https://sputnik-abkhazia.ru/20241029/spros-na-otdykh-v-abkhazii-na-noyabrskie-vykhodnye-vyros-v-pyat-raz-1052694474.html

Спрос на отдых в Абхазии на ноябрьские выходные вырос в пять раз

Спрос на отдых в Абхазии на ноябрьские выходные вырос в пять раз

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. В пять раз вырос спрос на отдых в Абхазии на период ноябрьских выходных. 29.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-29T11:30+0300

2024-10-29T11:30+0300

2024-10-29T14:44+0300

в абхазии

абхазия

отдых в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/07/1052498535_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a4e77d61d5abac96243c3a313eed22db.jpg

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. В пять раз вырос спрос на отдых в Абхазии на период ноябрьских выходных. По данным сервисов бронирований, с которыми ознакомилось РИА Новости, республика входит в топ-10 популярных у россиян зарубежных направлений наряду с Беларусью, Турцией, Таиландом, Японией, Узбекистаном, Арменией, Казахстаном, Китаем и Грузией. При этом средняя стоимость бронирования жилья за рубежом на праздники снизилась на 8%, до 9,2 тысячи рублей за ночь. В 2023 году одна ночь обходилась в 10 тысяч рублей.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, отдых в абхазии