https://sputnik-abkhazia.ru/20241029/vyzhit-v-novom-mire-kak-rabotayut-biblioteki-v-abkhazii-1052698998.html

Выжить в новом мире: как работают библиотеки в Абхазии

Выжить в новом мире: как работают библиотеки в Абхазии

Sputnik Абхазия

Проблемы библиотек в современном мире и методы привлечения читателей обсудили в студии радио Sputnik Абхазия. 29.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-29T13:36+0300

2024-10-29T13:36+0300

2024-10-29T18:36+0300

в абхазии

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абхазия

библиотекари

библиотеки

государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир

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Современная молодежь все больше читает электронные книги, таким мнением поделились в беседе с ведущим радио Sputnik директор Государственной республиканской библиотеки для молодежи Юлия Еник и замдиректора национальной библиотеки Амза Агрба. Для того чтобы "заманить" подрастающее поколение в библиотеках не редко проводят тематические вечера, встречи с авторами книг и познавательные проекты. В частности, Амза Агрба привела в пример экспериментальные "литературные квартирники", когда школьники, студенты вместе с писателями читают книги и обсуждают их. Обязательное условие заключается в том, чтобы участники встречи прочитали эти произведения по книге. При этом библиотекари отметили, что не все интересующие современную молодежь книги есть в наличии. В связи с этим, несмотря на стремление пробудить любовь к настоящим книгам среди читателей и для того чтобы они от них не уходили с пустыми руками, им предлагают электронные версии подобной литературы. Поможет в этом Российская национальная электронная библиотека, которая открыла полный доступ для пользователей из Абхазии. Также намечено сотрудничество с "Мобильной библиотекой" Российской государственной библиотеки. В Абхазию переданы пять планшетов с загруженной базой литературы. Абхазские читатели смогут использовать эту возможность примерно через месяц. Библиотеки Сухума не проходят стороной и туристы. За минувшее лето национальную библиотеку страны посетило около 200 туристов. Для них проводили экскурсии, предоставляли им все имеющиеся условия и оборудование.

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