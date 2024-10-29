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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241029/vyzhit-v-novom-mire-kak-rabotayut-biblioteki-v-abkhazii-1052698998.html
Выжить в новом мире: как работают библиотеки в Абхазии
Выжить в новом мире: как работают библиотеки в Абхазии
Sputnik Абхазия
Проблемы библиотек в современном мире и методы привлечения читателей обсудили в студии радио Sputnik Абхазия. 29.10.2024, Sputnik Абхазия
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Современная молодежь все больше читает электронные книги, таким мнением поделились в беседе с ведущим радио Sputnik директор Государственной республиканской библиотеки для молодежи Юлия Еник и замдиректора национальной библиотеки Амза Агрба. Для того чтобы "заманить" подрастающее поколение в библиотеках не редко проводят тематические вечера, встречи с авторами книг и познавательные проекты. В частности, Амза Агрба привела в пример экспериментальные "литературные квартирники", когда школьники, студенты вместе с писателями читают книги и обсуждают их. Обязательное условие заключается в том, чтобы участники встречи прочитали эти произведения по книге. При этом библиотекари отметили, что не все интересующие современную молодежь книги есть в наличии. В связи с этим, несмотря на стремление пробудить любовь к настоящим книгам среди читателей и для того чтобы они от них не уходили с пустыми руками, им предлагают электронные версии подобной литературы. Поможет в этом Российская национальная электронная библиотека, которая открыла полный доступ для пользователей из Абхазии. Также намечено сотрудничество с "Мобильной библиотекой" Российской государственной библиотеки. В Абхазию переданы пять планшетов с загруженной базой литературы. Абхазские читатели смогут использовать эту возможность примерно через месяц. Библиотеки Сухума не проходят стороной и туристы. За минувшее лето национальную библиотеку страны посетило около 200 туристов. Для них проводили экскурсии, предоставляли им все имеющиеся условия и оборудование.
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видео, абхазия, библиотекари, библиотеки, государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир, видео
видео, абхазия, библиотекари, библиотеки, государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир, видео

Выжить в новом мире: как работают библиотеки в Абхазии

13:36 29.10.2024 (обновлено: 18:36 29.10.2024)
© Видео /Sputnik
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Проблемы библиотек в современном мире и методы привлечения читателей обсудили в студии радио Sputnik Абхазия.
Современная молодежь все больше читает электронные книги, таким мнением поделились в беседе с ведущим радио Sputnik директор Государственной республиканской библиотеки для молодежи Юлия Еник и замдиректора национальной библиотеки Амза Агрба.
Для того чтобы "заманить" подрастающее поколение в библиотеках не редко проводят тематические вечера, встречи с авторами книг и познавательные проекты.
В частности, Амза Агрба привела в пример экспериментальные "литературные квартирники", когда школьники, студенты вместе с писателями читают книги и обсуждают их. Обязательное условие заключается в том, чтобы участники встречи прочитали эти произведения по книге.
При этом библиотекари отметили, что не все интересующие современную молодежь книги есть в наличии. В связи с этим, несмотря на стремление пробудить любовь к настоящим книгам среди читателей и для того чтобы они от них не уходили с пустыми руками, им предлагают электронные версии подобной литературы.
Поможет в этом Российская национальная электронная библиотека, которая открыла полный доступ для пользователей из Абхазии. Также намечено сотрудничество с "Мобильной библиотекой" Российской государственной библиотеки. В Абхазию переданы пять планшетов с загруженной базой литературы. Абхазские читатели смогут использовать эту возможность примерно через месяц.
Библиотеки Сухума не проходят стороной и туристы. За минувшее лето национальную библиотеку страны посетило около 200 туристов. Для них проводили экскурсии, предоставляли им все имеющиеся условия и оборудование.
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