https://sputnik-abkhazia.ru/20241029/vyzhit-v-novom-mire-kak-rabotayut-biblioteki-v-abkhazii-1052698998.html
Выжить в новом мире: как работают библиотеки в Абхазии
Выжить в новом мире: как работают библиотеки в Абхазии
Sputnik Абхазия
Проблемы библиотек в современном мире и методы привлечения читателей обсудили в студии радио Sputnik Абхазия. 29.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-29T13:36+0300
2024-10-29T13:36+0300
2024-10-29T18:36+0300
в абхазии
видео
абхазия
библиотекари
библиотеки
государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/1d/1052694130_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b00891684ff94299ab74ac3c953e6980.jpg
Современная молодежь все больше читает электронные книги, таким мнением поделились в беседе с ведущим радио Sputnik директор Государственной республиканской библиотеки для молодежи Юлия Еник и замдиректора национальной библиотеки Амза Агрба. Для того чтобы "заманить" подрастающее поколение в библиотеках не редко проводят тематические вечера, встречи с авторами книг и познавательные проекты. В частности, Амза Агрба привела в пример экспериментальные "литературные квартирники", когда школьники, студенты вместе с писателями читают книги и обсуждают их. Обязательное условие заключается в том, чтобы участники встречи прочитали эти произведения по книге. При этом библиотекари отметили, что не все интересующие современную молодежь книги есть в наличии. В связи с этим, несмотря на стремление пробудить любовь к настоящим книгам среди читателей и для того чтобы они от них не уходили с пустыми руками, им предлагают электронные версии подобной литературы. Поможет в этом Российская национальная электронная библиотека, которая открыла полный доступ для пользователей из Абхазии. Также намечено сотрудничество с "Мобильной библиотекой" Российской государственной библиотеки. В Абхазию переданы пять планшетов с загруженной базой литературы. Абхазские читатели смогут использовать эту возможность примерно через месяц. Библиотеки Сухума не проходят стороной и туристы. За минувшее лето национальную библиотеку страны посетило около 200 туристов. Для них проводили экскурсии, предоставляли им все имеющиеся условия и оборудование.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/1d/1052694130_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_2624c4ec61e5a6073910b18137d5acd3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, абхазия, библиотекари, библиотеки, государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир, видео
видео, абхазия, библиотекари, библиотеки, государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир, видео
Выжить в новом мире: как работают библиотеки в Абхазии
13:36 29.10.2024 (обновлено: 18:36 29.10.2024)
Проблемы библиотек в современном мире и методы привлечения читателей обсудили в студии радио Sputnik Абхазия.
Современная молодежь все больше читает электронные книги, таким мнением поделились в беседе с ведущим радио Sputnik директор Государственной республиканской библиотеки для молодежи Юлия Еник и замдиректора национальной библиотеки Амза Агрба.
Для того чтобы "заманить" подрастающее поколение в библиотеках не редко проводят тематические вечера, встречи с авторами книг и познавательные проекты.
В частности, Амза Агрба привела в пример экспериментальные "литературные квартирники", когда школьники, студенты вместе с писателями читают книги и обсуждают их. Обязательное условие заключается в том, чтобы участники встречи прочитали эти произведения по книге.
При этом библиотекари отметили, что не все интересующие современную молодежь книги есть в наличии. В связи с этим, несмотря на стремление пробудить любовь к настоящим книгам среди читателей и для того чтобы они от них не уходили с пустыми руками, им предлагают электронные версии подобной литературы.
Поможет в этом Российская национальная электронная библиотека, которая открыла полный доступ для пользователей из Абхазии. Также намечено сотрудничество с "Мобильной библиотекой" Российской государственной библиотеки. В Абхазию переданы пять планшетов с загруженной базой литературы. Абхазские читатели смогут использовать эту возможность примерно через месяц.
Библиотеки Сухума не проходят стороной и туристы. За минувшее лето национальную библиотеку страны посетило около 200 туристов. Для них проводили экскурсии, предоставляли им все имеющиеся условия и оборудование.