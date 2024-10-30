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Гастротуризм в Абхазии: что республика может предложить гостям

Гастротуризм в Абхазии: что республика может предложить гостям

Sputnik Абхазия

Какими преимуществами обладает Абхазия в гастротуризме, и как его расширять в программе "Турбаза" рассказала эксперт в сфере туризма, преподаватель Абхазского... 30.10.2024, Sputnik Абхазия

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У Абхазии есть прекрасная кухня, в республике произрастают различные фрукты и овощи, поэтому гастротуризм имеет здесь хорошие перспективы, уверена Белла Джинджолия. "У нас замечательная сельхозпродукция, очень интересные традиционные блюда, которые являются экзотикой для наших гостей. Те, кто не очень хорошо знаком с Абхазией, и даже те, кто часто приезжает в республику, не успевают ознакомиться со всеми составляющими нашей страны", - отметила она. Джинджолия подчеркнула, что, начиная с прошлого года, в экскурсионные программы ввели гастротуры. При этом проблема реализации этого продукта заключается в том, что Абхазия пока не ассоциируется у путешественников с гастротуризмом, говорит эксперт.

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