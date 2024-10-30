https://sputnik-abkhazia.ru/20241030/naznachen-novyy-glava-tsentra-spetsnaznacheniya-sgb-abkhazii-1052712803.html

Назначен новый глава Центра спецназначения СГБ Абхазии

Назначен новый глава Центра спецназначения СГБ Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Дадын Чачхалиа назначен главой Центра спецназначения СГБ Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства. 30.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Дадын Чачхалиа назначен главой Центра спецназначения СГБ Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства. Ранее занимавший эту должность Джони Атумава назначен первым замначальника Государственной службы охраны. 📎 В разные годы Чачхалиа работал в правоохранительных структурах — МВД, ГСО, СГБ. С 2022 года он занимал пост командира СОБР МВД.

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