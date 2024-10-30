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Память жертв политических репрессий почтили в Сухуме
Память жертв политических репрессий почтили в Сухуме
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Ежегодно День памяти жертв политических репрессий отмечается в Абхазии 30 октября. 30.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Память жертв политических репрессий почтили в Сухуме, сообщает "Апсны.Иахьа". В церемонии возложения цветов в сквере имени Сарии Лакоба приняли участие президент Аслан Бжания, члены Кабмина, депутаты Парламента, общественные деятели. В 30-40-е годы ХХ века жертвами репрессий стали более семи тысяч жителей Абхазии. Пик репрессий, которые затронули сотни семей в Абхазии, выпал на 1937 год. В списках репрессированных числятся представители разных национальностей и профессий, большая часть из них – молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/bez-viny-vinovnye-stalinskie-repressii-v-abkhazii-1042324744.html
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Память жертв политических репрессий почтили в Сухуме
11:31 30.10.2024 (обновлено: 14:01 30.10.2024)
Ежегодно День памяти жертв политических репрессий отмечается в Абхазии 30 октября.
СУХУМ, 30 окт – Sputnik.
Память жертв политических репрессий почтили в Сухуме, сообщает
"Апсны.Иахьа".
В церемонии возложения цветов в сквере имени Сарии Лакоба приняли участие президент Аслан Бжания, члены Кабмина, депутаты Парламента, общественные деятели.
В 30-40-е годы ХХ века жертвами репрессий стали более семи тысяч жителей Абхазии. Пик репрессий, которые затронули сотни семей в Абхазии, выпал на 1937 год. В списках репрессированных числятся представители разных национальностей и профессий, большая часть из них – молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет.