https://sputnik-abkhazia.ru/20241030/pamyat-zhertv-politicheskikh-repressiy-pochtili-v-sukhume-1052702120.html

Память жертв политических репрессий почтили в Сухуме

Память жертв политических репрессий почтили в Сухуме

Sputnik Абхазия

Ежегодно День памяти жертв политических репрессий отмечается в Абхазии 30 октября. 30.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Память жертв политических репрессий почтили в Сухуме, сообщает "Апсны.Иахьа". В церемонии возложения цветов в сквере имени Сарии Лакоба приняли участие президент Аслан Бжания, члены Кабмина, депутаты Парламента, общественные деятели. В 30-40-е годы ХХ века жертвами репрессий стали более семи тысяч жителей Абхазии. Пик репрессий, которые затронули сотни семей в Абхазии, выпал на 1937 год. В списках репрессированных числятся представители разных национальностей и профессий, большая часть из них – молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/bez-viny-vinovnye-stalinskie-repressii-v-abkhazii-1042324744.html

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