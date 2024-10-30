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Писатель Соловьев о книге о Специальной военной операции на Украине
Писатель Соловьев о книге о Специальной военной операции на Украине
Sputnik Абхазия
Заслуженный юрист России, писатель Иван Соловьев написал новую третью книгу о СВО. Военно-приключенческая повесть "Пробуждение" завершает трилогию автора на... 30.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-30T14:50+0300
2024-10-30T14:50+0300
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Писатель Соловьев о книге о Специальной военной операции на Украине
Sputnik Абхазия
Писатель Соловьев о книге о Специальной военной операции на Украине
Заслуженный юрист России, писатель Иван Соловьев написал новую третью книгу о СВО. Военно-приключенческая повесть "Пробуждение" завершает трилогию автора на эту тему. О том, что помогает воинам выстоять, откуда они черпают силы и что такое боевое братство и божия помощь, автор рассказал в эфире радио Sputnik. Слушайте подкаст.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, спецоперация, абхазия, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, спецоперация, абхазия, аудио