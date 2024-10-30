https://sputnik-abkhazia.ru/20241030/pisatel-solovev-o-knige-o-spetsialnoy-voennoy-operatsii-na-ukraine--1052701964.html

Писатель Соловьев о книге о Специальной военной операции на Украине

Писатель Соловьев о книге о Специальной военной операции на Украине

Sputnik Абхазия

Заслуженный юрист России, писатель Иван Соловьев написал новую третью книгу о СВО. Военно-приключенческая повесть "Пробуждение" завершает трилогию автора на... 30.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-30T14:50+0300

2024-10-30T14:50+0300

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Писатель Соловьев о книге о Специальной военной операции на Украине Sputnik Абхазия Писатель Соловьев о книге о Специальной военной операции на Украине

Заслуженный юрист России, писатель Иван Соловьев написал новую третью книгу о СВО. Военно-приключенческая повесть "Пробуждение" завершает трилогию автора на эту тему. О том, что помогает воинам выстоять, откуда они черпают силы и что такое боевое братство и божия помощь, автор рассказал в эфире радио Sputnik. Слушайте подкаст.

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