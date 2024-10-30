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Представители КСОРС Абхазии приняли участие во Всемирном конгрессе соотечественников
Представители КСОРС Абхазии приняли участие во Всемирном конгрессе соотечественников
Sputnik Абхазия
VIII Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, проходит в Москве под лозунгом "Вместе с Россией". 30.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-30T14:25+0300
2024-10-30T14:25+0300
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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Председатель Координационного союза организаций русских соотечественников в Абхазии Олег Юрченко и зампредседателя КСОРС Геннадий Кожухарь приняли участие в работе VIII Всемирного конгресса соотечественников в Москве.Юрченко подчеркнул, что в республике очень хорошо относятся к русским и к России. Он отметил, что более 50 уроженцев республики погибли на полях специальной военной операции, и Абхазия — это страна, всецело поддерживающая русский мир.В работе форума участвуют около 400 представителей российских общин из 103 стран. На открытии перед ними выступили министр иностранных дел Сергей Лавров, глава РПЦ патриарх Кирилл, председатель Совфеда Валентина Матвиенко.Лавров подчеркнул, что Россия всячески защищает права русских людей за рубежом, в том числе в Новороссии и на Донбассе, для чего и проводит специальную военную операцию. Министр добавил, что 2025 год был объявлен странами-участницами СНГ годом 80-летия Победы и годом мира, и поблагодарил тех, кто, несмотря на препятствия, проводит за рубежом памятные мероприятия и акции, посвященные подвигу советского народа в борьбе с нацизмом.Лавров добавил, что предложения, которые выдвинут участники мероприятия на дискуссиях, будут проработаны комиссией и включены в доклады президенту и правительству России.
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новости, россия, соотечественники
новости, россия, соотечественники
Представители КСОРС Абхазии приняли участие во Всемирном конгрессе соотечественников
14:25 30.10.2024 (обновлено: 15:39 30.10.2024)
VIII Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, проходит в Москве под лозунгом "Вместе с Россией".
СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Председатель Координационного союза организаций русских соотечественников в Абхазии Олег Юрченко и зампредседателя КСОРС Геннадий Кожухарь приняли участие в работе VIII Всемирного конгресса соотечественников в Москве.
Юрченко подчеркнул, что в республике очень хорошо относятся к русским и к России. Он отметил, что более 50 уроженцев республики погибли на полях специальной военной операции, и Абхазия — это страна, всецело поддерживающая русский мир.
В работе форума участвуют около 400 представителей российских общин из 103 стран. На открытии перед ними выступили министр иностранных дел Сергей Лавров, глава РПЦ патриарх Кирилл, председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Лавров подчеркнул, что Россия всячески защищает права русских людей за рубежом, в том числе в Новороссии и на Донбассе, для чего и проводит специальную военную операцию.
"Безопасность России, жизнь, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, их право жить на земле предков, разговаривать на родном языке, хранить свою историю и духовно-нравственные ценности будут надежно обеспечены", — подчеркнул он.
Министр добавил, что 2025 год был объявлен странами-участницами СНГ годом 80-летия Победы и годом мира, и поблагодарил тех, кто, несмотря на препятствия, проводит за рубежом памятные мероприятия и акции, посвященные подвигу советского народа в борьбе с нацизмом.
Лавров добавил, что предложения, которые выдвинут участники мероприятия на дискуссиях, будут проработаны комиссией и включены в доклады президенту и правительству России.