https://sputnik-abkhazia.ru/20241030/predstaviteli-ksors-abkhazii-prinyali-uchastie-vo-vsemirnom-kongresse-sootechestvennikov-1052706799.html

Представители КСОРС Абхазии приняли участие во Всемирном конгрессе соотечественников

Представители КСОРС Абхазии приняли участие во Всемирном конгрессе соотечественников

Sputnik Абхазия

VIII Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, проходит в Москве под лозунгом "Вместе с Россией". 30.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-30T14:25+0300

2024-10-30T14:25+0300

2024-10-30T15:39+0300

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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Председатель Координационного союза организаций русских соотечественников в Абхазии Олег Юрченко и зампредседателя КСОРС Геннадий Кожухарь приняли участие в работе VIII Всемирного конгресса соотечественников в Москве.Юрченко подчеркнул, что в республике очень хорошо относятся к русским и к России. Он отметил, что более 50 уроженцев республики погибли на полях специальной военной операции, и Абхазия — это страна, всецело поддерживающая русский мир.В работе форума участвуют около 400 представителей российских общин из 103 стран. На открытии перед ними выступили министр иностранных дел Сергей Лавров, глава РПЦ патриарх Кирилл, председатель Совфеда Валентина Матвиенко.Лавров подчеркнул, что Россия всячески защищает права русских людей за рубежом, в том числе в Новороссии и на Донбассе, для чего и проводит специальную военную операцию. Министр добавил, что 2025 год был объявлен странами-участницами СНГ годом 80-летия Победы и годом мира, и поблагодарил тех, кто, несмотря на препятствия, проводит за рубежом памятные мероприятия и акции, посвященные подвигу советского народа в борьбе с нацизмом.Лавров добавил, что предложения, которые выдвинут участники мероприятия на дискуссиях, будут проработаны комиссией и включены в доклады президенту и правительству России.

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