https://sputnik-abkhazia.ru/20241030/sredstva-pvo-za-noch-sbili-23-bespilotnika-nad-rossiey-1052701616.html

Средства ПВО за ночь сбили 23 беспилотника над Россией

Средства ПВО за ночь сбили 23 беспилотника над Россией

Sputnik Абхазия

С момента начала военной спецоперации на Украине Киев пытается атаковать объекты на российской территории. 30.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 29 на 30 октября перехватили над территорией страны 23 украинских дрона, сообщает Минобороны России.Семь БПЛА были перехвачены над Ростовской областью, пять - над Курской, четыре - над Смоленской.По три украинских дрона перехватили над Орловской и Брянской областями, еще один - над Белгородской областью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241030/kto-operativnaya-obstanovka-na-kurskom-napravlenii-1052700201.html

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