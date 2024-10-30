https://sputnik-abkhazia.ru/20241030/sredstva-pvo-za-noch-sbili-23-bespilotnika-nad-rossiey-1052701616.html
Средства ПВО за ночь сбили 23 беспилотника над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 23 беспилотника над Россией
Sputnik Абхазия
С момента начала военной спецоперации на Украине Киев пытается атаковать объекты на российской территории. 30.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-30T10:13+0300
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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 29 на 30 октября перехватили над территорией страны 23 украинских дрона, сообщает Минобороны России.Семь БПЛА были перехвачены над Ростовской областью, пять - над Курской, четыре - над Смоленской.По три украинских дрона перехватили над Орловской и Брянской областями, еще один - над Белгородской областью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241030/kto-operativnaya-obstanovka-na-kurskom-napravlenii-1052700201.html
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Средства ПВО за ночь сбили 23 беспилотника над Россией
С момента начала военной спецоперации на Украине Киев пытается атаковать объекты на российской территории.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 29 на 30 октября перехватили над территорией страны 23 украинских дрона, сообщает Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в публикации.
Семь БПЛА были перехвачены над Ростовской областью, пять - над Курской, четыре - над Смоленской.
По три украинских дрона перехватили над Орловской и Брянской областями, еще один - над Белгородской областью.