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Сухумский "Нарт" в 15-й раз стал чемпионом Абхазии по футболу
Сухумский "Нарт" в 15-й раз стал чемпионом Абхазии по футболу
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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Сухумский "Нарт" в 15-й раз получил титул чемпиона Абхазии по футболу. 30.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Сухумский "Нарт" в 15-й раз получил титул чемпиона Абхазии по футболу. Церемония награждения прошла на столичном стадионе "Динамо" перед игрой "Нарта" с цандрыпшским "Садзом". "Нарт" стал чемпионом досрочно после игры с "Гагрой" 22 октября, которая закончилась со счетом 3:4 в пользу столичных спортсменов. До конца чемпионата осталось еще два тура, но разрыв между ним и ближайшим соперником, "Гагрой", составил 7 очков, что сделало "Нарт" недосягаемым.
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абхазия, новости, спорт, футбол
Сухумский "Нарт" в 15-й раз стал чемпионом Абхазии по футболу
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Сухумский "Нарт" в 15-й раз получил титул чемпиона Абхазии по футболу.
Церемония награждения прошла на столичном стадионе "Динамо" перед игрой "Нарта" с цандрыпшским "Садзом".
"Нарт" стал чемпионом досрочно после игры с "Гагрой" 22 октября, которая закончилась со счетом 3:4 в пользу столичных спортсменов. До конца чемпионата осталось еще два тура, но разрыв между ним и ближайшим соперником, "Гагрой", составил 7 очков, что сделало "Нарт" недосягаемым.