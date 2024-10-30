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Турбаза: Джинджолия о гастрономической уникальности Абхазии

Турбаза: Джинджолия о гастрономической уникальности Абхазии

Sputnik Абхазия

Эксперт в сфере туризма, преподаватель АГУ Белла Джинджолия в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказала, что представляет собой современный гастротуризм... 30.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-30T09:53+0300

2024-10-30T09:53+0300

2024-10-30T09:53+0300

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Турбаза: Джинджолия о гастрономической уникальности Абхазии Sputnik Абхазия Турбаза: Джинджолия о гастрономической уникальности Абхазии

В Абхазии разнообразная сельхозпродукция, очень интересные блюда традиционной кухни, которые являются экзотом для гостей республики, отметила эксперт. "С прошлого года мы ввели экскурсионные гастротуры. Проблема его реализации в том, что Абхазия пока не ассоциируется с гастротуризмом в том виде, в каком он сегодня присутствует на туристическом рынке. И турист не всегда понимает, что такой продукт его порадует", - считает Белла Джинджолия. Слушайте подкаст.

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