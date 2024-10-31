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График веерных отключений ввели в Абхазии

График веерных отключений ввели в Абхазии

Sputnik Абхазия

Из-за ветхости энергетической инфраструктуры Абхазии в осенне-зимний период в республике вводят график веерных отключений света. 31.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 окт- Sputnik. График веерных отключений электричества вводят в Сухуме с пятницы, 1 ноября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Света во всех районах страны не будет по четыре часа в сутки - два часа днем и два часа ночью.

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