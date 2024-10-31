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Милана Хашба рассказала о работе платформы "Будущее Абхазии"
Милана Хашба рассказала о работе платформы "Будущее Абхазии"
Sputnik Абхазия
Координатор социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба рассказала о реализуемых проектах. 31.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-31T12:06+0300
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Социальная платформа "Будущее Абхазии" оказывает помощь школам республики техническим оснащением, отметила Милана Хашба. "Мы видим насколько это нравится детям, они погружены в учебный процесс, и, в принципе, мне кажется, что современное техническое оснащение помогает в получении более качественного образования", — отметила она. Такая работа актуальна, поскольку современное учебное пособие предполагает использование специальной техники, к примеру интерактивных досок, подчеркнула координатор социальной платформы "Будущее Абхазии". Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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Милана Хашба рассказала о работе платформы "Будущее Абхазии"
12:06 31.10.2024 (обновлено: 17:47 31.10.2024)
Координатор социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба рассказала о реализуемых проектах.
Социальная платформа "Будущее Абхазии" оказывает помощь школам республики техническим оснащением, отметила Милана Хашба.
"Мы видим насколько это нравится детям, они погружены в учебный процесс, и, в принципе, мне кажется, что современное техническое оснащение помогает в получении более качественного образования", — отметила она.
Такая работа актуальна, поскольку современное учебное пособие предполагает использование специальной техники, к примеру интерактивных досок, подчеркнула координатор социальной платформы "Будущее Абхазии".
Подробнее смотрите в видео Sputnik.