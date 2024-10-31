https://sputnik-abkhazia.ru/20241031/milana-khashba-rasskazala-o-rabote-platformy-buduschee-abkhazii-1052720897.html

Милана Хашба рассказала о работе платформы "Будущее Абхазии"

Милана Хашба рассказала о работе платформы "Будущее Абхазии"

Sputnik Абхазия

Координатор социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба рассказала о реализуемых проектах. 31.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-31T12:06+0300

2024-10-31T12:06+0300

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Социальная платформа "Будущее Абхазии" оказывает помощь школам республики техническим оснащением, отметила Милана Хашба. "Мы видим насколько это нравится детям, они погружены в учебный процесс, и, в принципе, мне кажется, что современное техническое оснащение помогает в получении более качественного образования", — отметила она. Такая работа актуальна, поскольку современное учебное пособие предполагает использование специальной техники, к примеру интерактивных досок, подчеркнула координатор социальной платформы "Будущее Абхазии". Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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