https://sputnik-abkhazia.ru/20241031/takie-obstoyatelstva-ketsba-o-strakhovanii-inostrannykh-avto-v-abkhazii--1052707176.html
Такие обстоятельства: Кецба о страховании иностранных авто в Абхазии
Такие обстоятельства: Кецба о страховании иностранных авто в Абхазии
Sputnik Абхазия
Заместитель директора страховой компании Абхазии Ахра Кецба в интервью радио Sputnik оценил динамику процесса страхования иностранных автомобилей в республике. 31.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-31T11:21+0300
2024-10-31T11:21+0300
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Такие обстоятельства: Кецба о страховании иностранных авто в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Кецба о страховании иностранных авто в Абхазии
Около 30 тысяч иностранных автомобилей застраховано было в Абхазии за первое полугодие 2024 года. Их количество увеличилось, но несущественно. Что изменилось после завершения туристического сезона, в эфире радио Sputnik рассказал замдиректора страховой компании Абхазии Ахра Кецба. "Тенденция немного улучшилась. За 9 месяцев реализовано около 140 тысяч страховых полисов, куда входит и автотранспорт, и страхование от несчастных случаев. По сравнению с прошлым годом мы идем с небольшим опережением", – сообщил Кецба. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, страхование, россия, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, страхование, россия, аудио
Такие обстоятельства: Кецба о страховании иностранных авто в Абхазии
11:21 31.10.2024 (обновлено: 12:56 31.10.2024)
Заместитель директора страховой компании Абхазии Ахра Кецба в интервью радио Sputnik оценил динамику процесса страхования иностранных автомобилей в республике.
Около 30 тысяч иностранных автомобилей застраховано было в Абхазии за первое полугодие 2024 года. Их количество увеличилось, но несущественно. Что изменилось после завершения туристического сезона, в эфире радио Sputnik рассказал замдиректора страховой компании Абхазии Ахра Кецба.
"Тенденция немного улучшилась. За 9 месяцев реализовано около 140 тысяч страховых полисов, куда входит и автотранспорт, и страхование от несчастных случаев. По сравнению с прошлым годом мы идем с небольшим опережением", – сообщил Кецба.