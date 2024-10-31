https://sputnik-abkhazia.ru/20241031/takie-obstoyatelstva-ketsba-o-strakhovanii-inostrannykh-avto-v-abkhazii--1052707176.html

Такие обстоятельства: Кецба о страховании иностранных авто в Абхазии

Такие обстоятельства: Кецба о страховании иностранных авто в Абхазии

Sputnik Абхазия

Заместитель директора страховой компании Абхазии Ахра Кецба в интервью радио Sputnik оценил динамику процесса страхования иностранных автомобилей в республике. 31.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-31T11:21+0300

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Такие обстоятельства: Кецба о страховании иностранных авто в Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Кецба о страховании иностранных авто в Абхазии

Около 30 тысяч иностранных автомобилей застраховано было в Абхазии за первое полугодие 2024 года. Их количество увеличилось, но несущественно. Что изменилось после завершения туристического сезона, в эфире радио Sputnik рассказал замдиректора страховой компании Абхазии Ахра Кецба. "Тенденция немного улучшилась. За 9 месяцев реализовано около 140 тысяч страховых полисов, куда входит и автотранспорт, и страхование от несчастных случаев. По сравнению с прошлым годом мы идем с небольшим опережением", – сообщил Кецба. Слушайте подкаст.

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