https://sputnik-abkhazia.ru/20241031/takie-obstoyatelstva-khashba-o-proektakh-platformy-buduschee-abkhazii-1052717210.html

Такие обстоятельства: Хашба о проектах платформы "Будущее Абхазии"

Такие обстоятельства: Хашба о проектах платформы "Будущее Абхазии"

Sputnik Абхазия

Координатор социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба в эфире радио Sputnik рассказала о том, как они взаимодействуют со школами, каким учебным... 31.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-31T12:56+0300

2024-10-31T12:56+0300

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Такие обстоятельства: Хашба о проектах платформы "Будущее Абхазии" Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Хашба о проектах платформы "Будущее Абхазии"

Участники платформы "Будущее Абхазии" передали ноутбуки школе №2 в г. Очамчыра. Хашба рассказала, как идет работа по техническому оснащению школ, как поступает запрос и какой отзыв детей.Координатор социальной платформы "Будущее Абхазии" сказала, что в течение пяти лет существования платформы более чем 100 человек смогли поступить в высшие учебные заведения России по разным направлениям. О том, как еще платформа оказывает поддержку молодежи, слушайте в аудиофайле.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

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