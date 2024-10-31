https://sputnik-abkhazia.ru/20241031/takie-obstoyatelstva-khashba-o-proektakh-platformy-buduschee-abkhazii-1052717210.html
Такие обстоятельства: Хашба о проектах платформы "Будущее Абхазии"
Такие обстоятельства: Хашба о проектах платформы "Будущее Абхазии"
Sputnik Абхазия
Координатор социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба в эфире радио Sputnik рассказала о том, как они взаимодействуют со школами, каким учебным... 31.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-31T12:56+0300
2024-10-31T12:56+0300
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Такие обстоятельства: Хашба о проектах платформы "Будущее Абхазии"
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Хашба о проектах платформы "Будущее Абхазии"
Участники платформы "Будущее Абхазии" передали ноутбуки школе №2 в г. Очамчыра. Хашба рассказала, как идет работа по техническому оснащению школ, как поступает запрос и какой отзыв детей.Координатор социальной платформы "Будущее Абхазии" сказала, что в течение пяти лет существования платформы более чем 100 человек смогли поступить в высшие учебные заведения России по разным направлениям. О том, как еще платформа оказывает поддержку молодежи, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, молодежь, аудио
подкасты, такие обстоятельства, молодежь, аудио
Такие обстоятельства: Хашба о проектах платформы "Будущее Абхазии"
12:56 31.10.2024 (обновлено: 13:01 31.10.2024)
Координатор социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба в эфире радио Sputnik рассказала о том, как они взаимодействуют со школами, каким учебным заведениям помогают, а также о проектах, которые они реализуют для поддержки талантливой молодежи.
Участники платформы "Будущее Абхазии" передали ноутбуки школе №2 в г. Очамчыра. Хашба рассказала, как идет работа по техническому оснащению школ, как поступает запрос и какой отзыв детей.
Координатор социальной платформы "Будущее Абхазии" сказала, что в течение пяти лет существования платформы более чем 100 человек смогли поступить в высшие учебные заведения России по разным направлениям. О том, как еще платформа оказывает поддержку молодежи, слушайте в аудиофайле.