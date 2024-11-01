https://sputnik-abkhazia.ru/20241101/abkhazskiy-soyuz-turizma-i-agu-podpisali-soglashenie-na-turforume-visit-apsny-1052731660.html

"Абхазский союз туризма" и АГУ подписали соглашение на турфоруме "Visit Apsny"

"Абхазский союз туризма" и АГУ подписали соглашение на турфоруме "Visit Apsny"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. "Абхазский союз туризма" и Абхазский госуниверситет подписали соглашение об обучении студентов из республики на администраторов... 01.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-01T17:57+0300

2024-11-01T17:57+0300

2024-11-01T17:57+0300

в абхазии

туризм

отдых в абхазии

абхазия

агу

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/01/1052723499_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_722850324847f66ab713ec31515cb2d4.jpg

СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. "Абхазский союз туризма" и Абхазский госуниверситет подписали соглашение об обучении студентов из республики на администраторов, менеджеров по бронированию и управленцев в рамках V международного туристического форума "Visit Apsny". Как уточнила Sputnik президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина, это новый проект, который прорабатывался на протяжении года. Первый день форума "Vizit Apsny" Калягина назвала насыщенным, успешным и превзошедшим ожидания. На пленарном заседании с участием абхазских и российских экспертов было поднято много актуальных тем, которые вызвали интерес среди участников события, а утро второго дня форума начнется с обсуждения темы развития туризма в Абхазии, отметила Калягина.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

туризм, отдых в абхазии, абхазия, агу