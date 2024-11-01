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"Абхазский союз туризма" и АГУ подписали соглашение на турфоруме "Visit Apsny"
"Абхазский союз туризма" и АГУ подписали соглашение на турфоруме "Visit Apsny"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. "Абхазский союз туризма" и Абхазский госуниверситет подписали соглашение об обучении студентов из республики на администраторов... 01.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-01T17:57+0300
2024-11-01T17:57+0300
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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. "Абхазский союз туризма" и Абхазский госуниверситет подписали соглашение об обучении студентов из республики на администраторов, менеджеров по бронированию и управленцев в рамках V международного туристического форума "Visit Apsny". Как уточнила Sputnik президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина, это новый проект, который прорабатывался на протяжении года. Первый день форума "Vizit Apsny" Калягина назвала насыщенным, успешным и превзошедшим ожидания. На пленарном заседании с участием абхазских и российских экспертов было поднято много актуальных тем, которые вызвали интерес среди участников события, а утро второго дня форума начнется с обсуждения темы развития туризма в Абхазии, отметила Калягина.
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туризм, отдых в абхазии, абхазия, агу
туризм, отдых в абхазии, абхазия, агу
"Абхазский союз туризма" и АГУ подписали соглашение на турфоруме "Visit Apsny"
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. "Абхазский союз туризма" и Абхазский госуниверситет подписали соглашение об обучении студентов из республики на администраторов, менеджеров по бронированию и управленцев в рамках V международного туристического форума "Visit Apsny".
Как уточнила Sputnik президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина, это новый проект, который прорабатывался на протяжении года.
"Также сегодня было у нас подписано несколько дистрибьютерских договоров, о которых мы расскажем подробнее позже. Производители и поставщики хотят развиваться, поставлять свою продукцию в Абхазию и вместо того, чтобы открывать свое представительство, иногда проще работать таким образом", - уточнила Калягина.
Первый день форума "Vizit Apsny" Калягина назвала насыщенным, успешным и превзошедшим ожидания.
На пленарном заседании с участием абхазских и российских экспертов было поднято много актуальных тем, которые вызвали интерес среди участников события, а утро второго дня форума начнется с обсуждения темы развития туризма в Абхазии, отметила Калягина.