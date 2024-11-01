Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241101/abkhazskiy-soyuz-turizma-i-agu-podpisali-soglashenie-na-turforume-visit-apsny-1052731660.html
"Абхазский союз туризма" и АГУ подписали соглашение на турфоруме "Visit Apsny"
"Абхазский союз туризма" и АГУ подписали соглашение на турфоруме "Visit Apsny"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. "Абхазский союз туризма" и Абхазский госуниверситет подписали соглашение об обучении студентов из республики на администраторов... 01.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-01T17:57+0300
2024-11-01T17:57+0300
в абхазии
туризм
отдых в абхазии
абхазия
агу
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/01/1052723499_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_722850324847f66ab713ec31515cb2d4.jpg
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. "Абхазский союз туризма" и Абхазский госуниверситет подписали соглашение об обучении студентов из республики на администраторов, менеджеров по бронированию и управленцев в рамках V международного туристического форума "Visit Apsny". Как уточнила Sputnik президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина, это новый проект, который прорабатывался на протяжении года. Первый день форума "Vizit Apsny" Калягина назвала насыщенным, успешным и превзошедшим ожидания. На пленарном заседании с участием абхазских и российских экспертов было поднято много актуальных тем, которые вызвали интерес среди участников события, а утро второго дня форума начнется с обсуждения темы развития туризма в Абхазии, отметила Калягина.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/01/1052723499_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1ed6b747aa68beca99826d627cefcd13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
туризм, отдых в абхазии, абхазия, агу
туризм, отдых в абхазии, абхазия, агу

"Абхазский союз туризма" и АГУ подписали соглашение на турфоруме "Visit Apsny"

17:57 01.11.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукФорум VISIT APSNY
Форум VISIT APSNY - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. "Абхазский союз туризма" и Абхазский госуниверситет подписали соглашение об обучении студентов из республики на администраторов, менеджеров по бронированию и управленцев в рамках V международного туристического форума "Visit Apsny".
Как уточнила Sputnik президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина, это новый проект, который прорабатывался на протяжении года.
"Также сегодня было у нас подписано несколько дистрибьютерских договоров, о которых мы расскажем подробнее позже. Производители и поставщики хотят развиваться, поставлять свою продукцию в Абхазию и вместо того, чтобы открывать свое представительство, иногда проще работать таким образом", - уточнила Калягина.
Первый день форума "Vizit Apsny" Калягина назвала насыщенным, успешным и превзошедшим ожидания.
На пленарном заседании с участием абхазских и российских экспертов было поднято много актуальных тем, которые вызвали интерес среди участников события, а утро второго дня форума начнется с обсуждения темы развития туризма в Абхазии, отметила Калягина.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0