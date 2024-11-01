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Главный четверг: Кондакова о бюджете и экономике Гагрского района
Главный четверг: Кондакова о бюджете и экономике Гагрского района
Sputnik Абхазия
Замглавы Гагрского района Этери Кондакова – гость программы "Главный четверг" на радио Sputnik. 01.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-01T09:45+0300
2024-11-01T09:45+0300
2024-11-01T09:46+0300
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Главный четверг: Кондакова о бюджете и экономики Гагрского района
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Кондакова о бюджете и экономики Гагрского района
О том, как формируется экономика Гагрского района, за счет каких направлений развивается, как выполняется бюджет по доходам и каковы показатели по поступлению налогов, рассказала замглавы администрации района Этери Кондакова в эфире радио.По ее словам, последние годы идет перевыполнение доходной части бюджета. Устойчивая динамика обусловлена темпами экономического развития, ростом количества субъектов, работой налоговой инспекции, а также работой по сокращению задолженностей.Слушайте подкаст.
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подкасты, главный четверг, гагрский район, бюджет, налоги, экономика, аудио
подкасты, главный четверг, гагрский район, бюджет, налоги, экономика, аудио
Главный четверг: Кондакова о бюджете и экономике Гагрского района
09:45 01.11.2024 (обновлено: 09:46 01.11.2024)
Замглавы Гагрского района Этери Кондакова – гость программы "Главный четверг" на радио Sputnik.
О том, как формируется экономика Гагрского района, за счет каких направлений развивается, как выполняется бюджет по доходам и каковы показатели по поступлению налогов, рассказала замглавы администрации района Этери Кондакова в эфире радио.
По ее словам, последние годы идет перевыполнение доходной части бюджета. Устойчивая динамика обусловлена темпами экономического развития, ростом количества субъектов, работой налоговой инспекции, а также работой по сокращению задолженностей.