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Главный четверг: Кондакова о бюджете и экономике Гагрского района

Главный четверг: Кондакова о бюджете и экономике Гагрского района

Sputnik Абхазия

Замглавы Гагрского района Этери Кондакова – гость программы "Главный четверг" на радио Sputnik. 01.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-01T09:45+0300

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Главный четверг: Кондакова о бюджете и экономики Гагрского района Sputnik Абхазия Главный четверг: Кондакова о бюджете и экономики Гагрского района

О том, как формируется экономика Гагрского района, за счет каких направлений развивается, как выполняется бюджет по доходам и каковы показатели по поступлению налогов, рассказала замглавы администрации района Этери Кондакова в эфире радио.По ее словам, последние годы идет перевыполнение доходной части бюджета. Устойчивая динамика обусловлена темпами экономического развития, ростом количества субъектов, работой налоговой инспекции, а также работой по сокращению задолженностей.Слушайте подкаст.

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подкасты, главный четверг, гагрский район, бюджет, налоги, экономика, аудио