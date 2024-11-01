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Команда из Сухума победила в военно-спортивных играх "Аиааира"

Команда из Сухума победила в военно-спортивных играх "Аиааира"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Команда из Сухума победила в военно-спортивных играх "Аиааира". 01.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Команда из Сухума победила в военно-спортивных играх "Аиааира". Как сообщила столичная Администрация, сегодня состоялась церемония закрытия игр. Победителям вручены кубки, грамоты и медали, а также памятные подарки - футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи. XVIII Республиканские военно-спортивные игры "Аиааира" проходили с 28 октября в артиллерийской группе Минобороны Абхазии. В них участвовали восемь команд, каждая состояла из 10 учеников 9, 10 и 11 классов.Организаторы Республиканских военно-спортивных игр "Аиааира" — Министерство обороны и Министерство просвещение Абхазии.

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спорт, дети, школьники, образование, абхазия, сухум