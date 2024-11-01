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Команда из Сухума победила в военно-спортивных играх "Аиааира"
Команда из Сухума победила в военно-спортивных играх "Аиааира"
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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Команда из Сухума победила в военно-спортивных играх "Аиааира". 01.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Команда из Сухума победила в военно-спортивных играх "Аиааира". Как сообщила столичная Администрация, сегодня состоялась церемония закрытия игр. Победителям вручены кубки, грамоты и медали, а также памятные подарки - футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи. XVIII Республиканские военно-спортивные игры "Аиааира" проходили с 28 октября в артиллерийской группе Минобороны Абхазии. В них участвовали восемь команд, каждая состояла из 10 учеников 9, 10 и 11 классов.Организаторы Республиканских военно-спортивных игр "Аиааира" — Министерство обороны и Министерство просвещение Абхазии.
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спорт, дети, школьники, образование, абхазия, сухум
Команда из Сухума победила в военно-спортивных играх "Аиааира"
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Команда из Сухума победила в военно-спортивных играх "Аиааира".
Как сообщила столичная Администрация, сегодня состоялась церемония закрытия игр.
По результатам всех дней сборная Сухума третий год подряд занимает первое место. Второе место досталось команде из Гудауты, на третьем месте — Гагра.
Победителям вручены кубки, грамоты и медали, а также памятные подарки - футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи.
XVIII Республиканские военно-спортивные игры "Аиааира" проходили с 28 октября в артиллерийской группе Минобороны Абхазии. В них участвовали восемь команд, каждая состояла из 10 учеников 9, 10 и 11 классов.
Организаторы Республиканских военно-спортивных игр "Аиааира" — Министерство обороны и Министерство просвещение Абхазии.