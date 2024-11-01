https://sputnik-abkhazia.ru/20241101/pyatyy-turisticheskiy-forum-vizit-apsny-i-vystavka-apsny-horeca-otkrylis-v-gagre-1052726314.html

Пятый туристический форум "Vizit Apsny" и выставка "Apsny Horeca" открылись в Гагре

Пятый туристический форум "Vizit Apsny" и выставка "Apsny Horeca" открылись в Гагре

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. V международный туристический форум "Vizit Apsny" и выставка "Apsny Horeca" открылись в Гагре. 01.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. V международный туристический форум "Vizit Apsny" и выставка "Apsny Horeca" открылись в Гагре. Она также подчеркнула, что туризм – это основной источник финансового, социального и инфраструктурного развития Гагрского района. Начальник отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Абхазии Инара Бения отметила, что туристическая отрасль сегодня демонстрирует положительную динамику развития. "Коечный фонд с 2020 года по 2024 год вырос почти в два раза. На сегодня койко-места составляют 52169 – это официально зарегистрированные объекты, которые стоят на учете в налоговой инспекции и платят налоги. Поэтому на сегодня количество налоговых платежей было выше одного миллиарда рублей", – уточнила Бения. Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина поприветствовала участников и гостей V международного туристического форума "Vizit Apsny" в Гагре. "Первый форум мы провели в 2018 году, и он стартовал довольно успешно в Сухуме. В Гагре мы не первый раз. Мы уже проводили в 2021 году форум, но он был постпандемийный и проходил всего один день. Теперь мы снова в Гагре, и спасибо всем за то, что нас приняли", – сказала она. По ее словам, все участники форума прибыли в Гагру для развития очень важной отрасли – индустрии гостеприимства Абхазии.Главный специалист управления транспорта Министерства энергетики и транспорта Абхазии Сандро Делба выразил уверенность в плодотворности предстоящих деловых встреч и надежду на то, что следующий форум пройдет в его родном городе Очамчыра.Более 20 предприятий работают на выставке "Apsny Horeca" (Horeca – это продукция и решения для отелей и ресторанов - прим.), они представили свою продукцию — роботизированную технику, алкогольные и газированные напитки, воду, косметику, джемы, сухофрукты, печатную продукцию, услуги для отелей. Торговый представитель России в Абхазии Зарина Кобесова рассказала, что выставка "Apsny Horeca" тоже будет способствовать поиску новых партнеров, заключению новых контрактов. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков сообщил, что часто приезжает в Абхазию, но ему всегда хочется остаться в республике как можно дольше. Волков добавил, что он вместе с коллегами приехал узнать что-то новое о том, как развивается индустрия гостеприимства в республике и рассказать о том, что делается в этом направлении в России. Он также подчеркнул, что сегодня в России не ограничиваются развитием только туристической отрасли или же индустрии гостеприимства, так как существует множество инвестиционных идей, и для этого Абхазии и России нужно объединяться.Пятый Международный форум "Visit Apsny" пройдет в Абхазии 1 и 2 ноября. Тема форума — "Абхазия перезагрузка: как стать конкурентным в 2025 году". Sputnik Абхазия — генеральный информационный партнер форума.

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