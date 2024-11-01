https://sputnik-abkhazia.ru/20241101/razbor-poletov-plenarnoe-zasedanie-proshlo-na-forume-vizit-apsny--1052727244.html

"Разбор полетов": пленарное заседание прошло на форуме "Vizit Apsny"

"Разбор полетов": пленарное заседание прошло на форуме "Vizit Apsny"

Sputnik Абхазия

Более 170 компаний принимают участие в V международном туристическом форуме "Vizit Apsny", который пройдет в Гагре с 1 по 2 ноября. 01.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-01T12:23+0300

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ГАГРА, 1 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Итоги туристического сезона 2024 года и планы на предстоящий 2025 год обсудили на пленарном заседании V международного туристического форума "Vizit Apsny". Модератором пленарного заседания был президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, и одной из поднятых им тем стала проблема с кадрами в сфере туризма. Многое из того, что сегодня удается сделать, происходит за счет унификации функций, расписанных бизнес-процессов, регламентов, нормировки и расчетов. Это меняет возможности работы в ограниченных условиях, добавил Волков и уточнил, что в России не хватает около 400 тысяч работников в сфере туризма. К 2030 году с учетом планов по строительству новых объектов эта цифра может достигнуть 2,5 миллиона человек. Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина поделилась наблюдениями о том, что с каждым годом все больше молодежи начинает трудиться в туристической индустрии, и это она назвала позитивной тенденцией. При этом она отметила, что законодательная и нормативная база Абхазии не успевает за развитием туристической отрасли. Главный специалист управления транспорта Министерства энергетики и транспорта Абхазии Сандро Делба остановился на развитии дорожной инфраструктуры республики и напомнил, что в 2024 году РЖД и АЖД произвели тестовый рейс электропоезда "Ласточка" от Сочинского аэропорта до Гагры."Планируется, что "Ласточка" будет курсировать до Сухумского вокзала и конечной станцией станет Сухумский аэропорт. Тем самым железная дорога объединит две воздушные гавани – Сочинский и Сухумский аэропорты. Это у нас в планах", – отметил он.В Министерстве транспорта и энергетики Абхазии также прорабатывается совместный с Россией проект по организации рейса круизного лайнера "Князь Владимир" от Сочи до порта в Сухуме. В будущем запланировано продление этого маршрута до Крыма, добавил Делба. Начальник отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Абхазии Инара Бения с сожалением отметила, что не всегда позитивные прогнозы оправдываются. В пример она привела прогнозы по увеличению количества туристов в майские праздники 2024 года и турсезона. Бения объяснила, что одним из факторов, который повлиял на сокращение туристов, стало закрытие такой крупной платформы для размещения, как "Booking". Делба также сказала, что Минтуризма Абхазии готово к всестороннему сотрудничеству и взаимодействию с отельерами.

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