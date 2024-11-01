https://sputnik-abkhazia.ru/20241101/takie-obstoyatelstva-naumov-i-belozerova-o-vzaimodeystvii-arteka-i-abkhazii-1052719385.html

Такие обстоятельства: Наумов и Белозерова о взаимодействии "Артека" и Абхазии

Такие обстоятельства: Наумов и Белозерова о взаимодействии "Артека" и Абхазии

Sputnik Абхазия

Начальник детского лагеря "Хрустальный" Илья Наумов и педагог-организатор этого лагеря Мария Белозерова в эфире радио Sputnik рассказали о том, как может... 01.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-01T16:38+0300

2024-11-01T16:38+0300

2024-11-01T11:38+0300

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артек

сотрудничество

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Такие обстоятельства: Наумов и Белозерова о взаимодействии "Артека" и Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Наумов и Белозерова о взаимодействии "Артека" и Абхазии

Международный детский центр "Артек" объединяет школьников из разных стран. "Артек", самый знаменитый пионерский лагерь СССР, был основан в 1925 году. В 2014 году детский центр стал федеральной собственностью. "Артек" принимает десятки тысяч детей в год. Центр открыл выставку в Сухуме, которая продлится два дня. В рамках выставки проходят творческие конкурсы, мастер-классы, игротеки и образовательные программы."Хрустальный" – один из детских лагерей "Артека" комплекса "Горный".Как развивать сотрудничество между Абхазией и "Артеком", как можно попасть в лагерь, зачем это нужно центру, можно ли создать такой лагерь в республике, рассказали начальник детского лагеря "Хрустальный" Илья Наумов и педагог-организатор этого лагеря Мария Белозерова."Артек" в первую очередь Международный детский центр, и мы, конечно же, хотим сотрудничать с разными многими странами. В марте этого года наше руководство и руководство Абхазии заключили соглашение, и этим летом дети Абхазии побывали в нашем солнечном Крыму, в "Артеке". Мы надеемся, что как можно больше детей смогут побывать в нашем замечательном центре. Мы готовы и педагогов из Абхазии принимать, передавать тот опыт, который получили за многие годы существования "Артека". Думаю, что и детям из Абхазии будет интересно и полезно побывать в этом замечательном месте", – сказал Наумов.По мнению Белозеровой, обмен опытом и культурой нужен детям для того, чтобы узнать о мире гораздо больше, найти друзей во многих странах.Полная версия беседы в аудиофайле.

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