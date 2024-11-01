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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241101/tri-sela-osvobodili-v-dnr--1052732614.html
Три села освободили в ДНР
Три села освободили в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны. 01.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны.Недельная сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, днр, украина
министерство обороны рф, россия, днр, украина

Три села освободили в ДНР

14:00 01.11.2024 (обновлено: 18:05 01.11.2024)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота подразделений ВДВ на южном направлении спецоперации
Работа подразделений ВДВ на южном направлении спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2024
© Sputnik / РИА Новости
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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке за неделю.
Недельная сводка Минобороны России:
С 26 октября по 1 ноября Вооруженными силами России нанесено 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и железнодорожных путей сообщения, использовавшаяся ВСУ для переброски западного вооружения и техники.
Российские войска освободили населенный пункт Кругляковка Харьковской области, населенные пункты Александрополь, Катериновка ДНР, Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна ДНР.
Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты семь оперативно-тактических ракет ATACMS и 26 реактивных снарядов HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200, а также 815 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 54 украинских военнослужащих.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 35119 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19012 танков и других боевых бронированных машин, 1482 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17158 орудий полевой артиллерии и минометов, 27898 единиц специальной военной автомобильной техники.
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