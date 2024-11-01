Три села освободили в ДНР

С 26 октября по 1 ноября Вооруженными силами России нанесено 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и железнодорожных путей сообщения, использовавшаяся ВСУ для переброски западного вооружения и техники. С 26 октября по 1 ноября Вооруженными силами России нанесено 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и железнодорожных путей сообщения, использовавшаяся ВСУ для переброски западного вооружения и техники.

Российские войска освободили населенный пункт Кругляковка Харьковской области, населенные пункты Александрополь, Катериновка ДНР, Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна ДНР. Российские войска освободили населенный пункт Кругляковка Харьковской области, населенные пункты Александрополь, Катериновка ДНР, Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна ДНР.

Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты семь оперативно-тактических ракет ATACMS и 26 реактивных снарядов HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200, а также 815 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты семь оперативно-тактических ракет ATACMS и 26 реактивных снарядов HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200, а также 815 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 54 украинских военнослужащих. В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 54 украинских военнослужащих.