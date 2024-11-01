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Волков рассказал, что показал "Разбор полетов" на форуме "Vizit Apsny"
Волков рассказал, что показал "Разбор полетов" на форуме "Vizit Apsny"
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Президент ОСИГ, руководитель Департамента по связям с общественностью и органами власти Манера-Групп, советник председателя комитета Госдумы РФ по туризму в... 01.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-01T17:40+0300
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Волков о "Vizit Apsny"
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Волков о "Vizit Apsny"
V международный туристический форум "Vizit Apsny" и выставка "Apsny Horeca" открылись в Гагре.Модератором пленарного заседания был президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, и одной из поднятых им тем стала проблема с кадрами в сфере туризма. Первую сессию заседания прошла под названием "Разбор полетов". Волков отметил, что "Разбор полетов" выявил наличие сложностей.Слушайте подкаст. Пятый Международный форум "Visit Apsny" пройдет в Абхазии 1 и 2 ноября. Тема форума — "Абхазия перезагрузка: как стать конкурентным в 2025 году". Sputnik Абхазия — генеральный информационный партнер форума.
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подкасты, абхазия, россия, туризм, первый туристический форум "абхазия – страна души", аудио
подкасты, абхазия, россия, туризм, первый туристический форум "абхазия – страна души", аудио
Волков рассказал, что показал "Разбор полетов" на форуме "Vizit Apsny"
17:40 01.11.2024 (обновлено: 17:42 01.11.2024)
Президент ОСИГ, руководитель Департамента по связям с общественностью и органами власти Манера-Групп, советник председателя комитета Госдумы РФ по туризму в интервью Sputnik рассказал о "Разборе полетов" на V международном туристическом форуме "Vizit Apsny".
V международный туристический форум "Vizit Apsny" и выставка "Apsny Horeca" открылись в Гагре.
Модератором пленарного заседания был президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, и одной из поднятых им тем стала проблема с кадрами в сфере туризма. Первую сессию заседания прошла под названием "Разбор полетов". Волков отметил, что "Разбор полетов" выявил наличие сложностей.
"Они есть всегда в любой стране. Туризм развивается очень динамично. У туризма то инфраструктура не успевает, то транспорт, то турпотоки распределяются не так, как хотелось бы. В Абхазии сегодня мы смогли выявить ключевые моменты, которые есть - это нелегальный сектор гидов, нелегальные средства размещения и потребность в классификации, стандартизации и улучшении сервиса в гостиничной индустрии. Разобрали болевые точки в транспортной сфере, посмотрели в перспективу", - рассказал Волков.
Пятый Международный форум "Visit Apsny" пройдет в Абхазии 1 и 2 ноября. Тема форума — "Абхазия перезагрузка: как стать конкурентным в 2025 году". Sputnik Абхазия — генеральный информационный партнер форума.