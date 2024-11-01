Волков рассказал, что показал "Разбор полетов" на форуме "Vizit Apsny"

"Они есть всегда в любой стране. Туризм развивается очень динамично. У туризма то инфраструктура не успевает, то транспорт, то турпотоки распределяются не так, как хотелось бы. В Абхазии сегодня мы смогли выявить ключевые моменты, которые есть - это нелегальный сектор гидов, нелегальные средства размещения и потребность в классификации, стандартизации и улучшении сервиса в гостиничной индустрии. Разобрали болевые точки в транспортной сфере, посмотрели в перспективу", - рассказал Волков.