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Заместители глав МИД Абхазии и России провели встречу

Заместители глав МИД Абхазии и России провели встречу

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Вопросы региональной безопасности и международной ситуации, а также позиции по ключевым темам предстоящего раунда Женевских дискуссий... 01.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Вопросы региональной безопасности и международной ситуации, а также позиции по ключевым темам предстоящего раунда Женевских дискуссий обсудили на встрече заместители глав МИД Абхазии и России Одиссей Бигвава и Михаил Галузин. В контексте противодействия провокациям Грузии абхазская сторона представила предложения по возможному возобновлению работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Гале. Михаил Галузин поблагодарил Абхазию за поддержку, оказываемую руководством в вопросе Специальной военной операции, гуманитарной помощи ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Курской областям. 62-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечен на 5-6 ноября.

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