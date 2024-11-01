https://sputnik-abkhazia.ru/20241101/zamestiteli-glav-mid-abkhazii-i-rossii-proveli-vstrechu--1052729985.html
Заместители глав МИД Абхазии и России провели встречу
Заместители глав МИД Абхазии и России провели встречу
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Вопросы региональной безопасности и международной ситуации, а также позиции по ключевым темам предстоящего раунда Женевских дискуссий... 01.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-01T16:00+0300
2024-11-01T16:00+0300
2024-11-01T16:35+0300
в абхазии
мид рф
мид абхазии
абхазия
россия
грузия
женевские дискуссии
политика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/09/1042551650_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fa0add5c255ca47a10f5f491458fb47e.jpg
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Вопросы региональной безопасности и международной ситуации, а также позиции по ключевым темам предстоящего раунда Женевских дискуссий обсудили на встрече заместители глав МИД Абхазии и России Одиссей Бигвава и Михаил Галузин. В контексте противодействия провокациям Грузии абхазская сторона представила предложения по возможному возобновлению работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Гале. Михаил Галузин поблагодарил Абхазию за поддержку, оказываемую руководством в вопросе Специальной военной операции, гуманитарной помощи ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Курской областям. 62-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечен на 5-6 ноября.
абхазия
россия
грузия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/09/1042551650_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_9e5f52e90b0a2e61d0cc9f9d29ccb2e5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мид рф, мид абхазии, абхазия, россия, грузия, женевские дискуссии, политика
мид рф, мид абхазии, абхазия, россия, грузия, женевские дискуссии, политика
Заместители глав МИД Абхазии и России провели встречу
16:00 01.11.2024 (обновлено: 16:35 01.11.2024) СУХУМ, 1 ноя - Sputnik.
Вопросы региональной безопасности и международной ситуации, а также позиции по ключевым темам предстоящего раунда Женевских дискуссий обсудили
на встрече заместители глав МИД Абхазии и России Одиссей Бигвава и Михаил Галузин.
В контексте противодействия провокациям Грузии абхазская сторона представила предложения по возможному возобновлению работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Гале.
Михаил Галузин поблагодарил Абхазию за поддержку, оказываемую руководством в вопросе Специальной военной операции, гуманитарной помощи ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Курской областям.
62-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечен на 5-6 ноября.