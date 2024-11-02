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Белик: кто бы ни был президентом США, отношения с Россией не изменятся
Белик: кто бы ни был президентом США, отношения с Россией не изменятся
Sputnik Абхазия
Несмотря на все высказывания кандидатов накануне американских выборов, нам не стоит ожидать от следующего президента США любви к России, ее не было и не будет... 02.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-02T12:22+0300
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Белик: кто бы ни был президентом США, отношения с Россией не изменятся
Sputnik Абхазия
Белик: кто бы ни был президентом США, отношения с Россией не изменятся
Об обстоятельствах предвыборного накала в США и ожиданиях, связанных с приходом очередной американской администрации в январе 2025 года, в интервью Sputnik Беларусь рассуждает член Комитета по международным делам Госдумы РФ Дмитрий Белик. По его мнению, неважно, кто будет следующим президентом США ― демократка Харрис или республиканец Трамп, ― в любом случае, кардинально в отношениях США и России ничего не изменится.Все, что сегодня говорят оба кандидата в президенты США, – это только для того, чтобы получить дополнительные полпроцента голосов, которые могут склонить чашу весов в ту или другую сторону, но кардинальных изменений в отношении РФ не произойдет, убежден Белик."Возможны какие-то нюансы, каждый из них (Трамп или Харрис) будет вести свою политику, но ожидать сильного потепления в российско-американских отношениях не стоит. У нас некоторые надеются, что придет Трамп и закончит войну в один день. Нет, не закончит, войну закончим мы, с помощью наших героев, которые бьются на фронте, закончим ее победой, по-другому быть не может", ― убежден парламентарий.
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подкасты, россия, сша, в мире, политика, аудио
Белик: кто бы ни был президентом США, отношения с Россией не изменятся
Несмотря на все высказывания кандидатов накануне американских выборов, нам не стоит ожидать от следующего президента США любви к России, ее не было и не будет, отмечает депутат российской Госдумы Дмитрий Белик и объясняет, почему.
Об обстоятельствах предвыборного накала в США и ожиданиях, связанных с приходом очередной американской администрации в январе 2025 года, в интервью Sputnik Беларусь
рассуждает член Комитета по международным делам Госдумы РФ Дмитрий Белик. По его мнению, неважно, кто будет следующим президентом США ― демократка Харрис или республиканец Трамп, ― в любом случае, кардинально в отношениях США и России ничего не изменится.
"Во-первых, Трамп был одним из первых, кто начал информационную войну с Россией, он выпустил сто с лишним ракет по Сирии, ставя под угрозу наши базы, которые там находятся. И второе – он пытается получить голоса тех, кто не очень любит Россию в США, а таких достаточно", ― отмечает политик.
Все, что сегодня говорят оба кандидата в президенты США, – это только для того, чтобы получить дополнительные полпроцента голосов, которые могут склонить чашу весов в ту или другую сторону, но кардинальных изменений в отношении РФ не произойдет, убежден Белик.
"Возможны какие-то нюансы, каждый из них (Трамп или Харрис) будет вести свою политику, но ожидать сильного потепления в российско-американских отношениях не стоит. У нас некоторые надеются, что придет Трамп и закончит войну в один день. Нет, не закончит, войну закончим мы, с помощью наших героев, которые бьются на фронте, закончим ее победой, по-другому быть не может", ― убежден парламентарий.