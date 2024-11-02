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Белик: кто бы ни был президентом США, отношения с Россией не изменятся

Белик: кто бы ни был президентом США, отношения с Россией не изменятся

Sputnik Абхазия

Несмотря на все высказывания кандидатов накануне американских выборов, нам не стоит ожидать от следующего президента США любви к России, ее не было и не будет... 02.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-02T12:22+0300

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Белик: кто бы ни был президентом США, отношения с Россией не изменятся Sputnik Абхазия Белик: кто бы ни был президентом США, отношения с Россией не изменятся

Об обстоятельствах предвыборного накала в США и ожиданиях, связанных с приходом очередной американской администрации в январе 2025 года, в интервью Sputnik Беларусь рассуждает член Комитета по международным делам Госдумы РФ Дмитрий Белик. По его мнению, неважно, кто будет следующим президентом США ― демократка Харрис или республиканец Трамп, ― в любом случае, кардинально в отношениях США и России ничего не изменится.Все, что сегодня говорят оба кандидата в президенты США, – это только для того, чтобы получить дополнительные полпроцента голосов, которые могут склонить чашу весов в ту или другую сторону, но кардинальных изменений в отношении РФ не произойдет, убежден Белик."Возможны какие-то нюансы, каждый из них (Трамп или Харрис) будет вести свою политику, но ожидать сильного потепления в российско-американских отношениях не стоит. У нас некоторые надеются, что придет Трамп и закончит войну в один день. Нет, не закончит, войну закончим мы, с помощью наших героев, которые бьются на фронте, закончим ее победой, по-другому быть не может", ― убежден парламентарий.

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