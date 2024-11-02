https://sputnik-abkhazia.ru/20241102/lavrov-krestovyy-pokhod-zapada-protiv-rossii-obrechen-na-proval-1052734437.html
Лавров: "крестовый поход" Запада против России обречен на провал
Лавров: "крестовый поход" Запада против России обречен на провал
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Новый "крестовый поход" Запада против России обречен на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 02.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-02T10:40+0300
2024-11-02T10:40+0300
2024-11-02T12:33+0300
сергей лавров
россия
политика
украина
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/08/1049379285_0:178:3006:1869_1920x0_80_0_0_2859ef520c65312a948e6fc640df6a5e.jpg
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Новый "крестовый поход" Запада против России обречен на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Большинство стран Запада сбились в коалицию ради поддержки Украины до победного конца, стремясь нанести России стратегическое поражение на поле боя, отметил министр на открытии XVI Ассамблеи Русского мира."Мы уверены, что такова же будет судьба и нынешнего крестового похода против нашей страны и нашего народа", - подчеркнул министр.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/08/1049379285_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_369455053d563bf0aa806f7c049652a8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сергей лавров, россия, политика, украина
сергей лавров, россия, политика, украина
Лавров: "крестовый поход" Запада против России обречен на провал
10:40 02.11.2024 (обновлено: 12:33 02.11.2024)
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Новый "крестовый поход" Запада против России обречен на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Большинство стран Запада сбились в коалицию ради поддержки Украины до победного конца, стремясь нанести России стратегическое поражение на поле боя, отметил министр на открытии XVI Ассамблеи Русского мира.
"Но такое в истории бывало не раз. Большинство европейских стран тоже были представлены в армии Наполеона, большинство европейских стран были представлены в армии Гитлера. И тот, и другой тоже хотели нанести России стратегическое поражение на поле боя. Чем это закончилось, мы хорошо знаем", - сказал он.
"Мы уверены, что такова же будет судьба и нынешнего крестового похода против нашей страны и нашего народа", - подчеркнул министр.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".