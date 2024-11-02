https://sputnik-abkhazia.ru/20241102/lavrov-krestovyy-pokhod-zapada-protiv-rossii-obrechen-na-proval-1052734437.html

Лавров: "крестовый поход" Запада против России обречен на провал

Лавров: "крестовый поход" Запада против России обречен на провал

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Новый "крестовый поход" Запада против России обречен на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 02.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Новый "крестовый поход" Запада против России обречен на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Большинство стран Запада сбились в коалицию ради поддержки Украины до победного конца, стремясь нанести России стратегическое поражение на поле боя, отметил министр на открытии XVI Ассамблеи Русского мира."Мы уверены, что такова же будет судьба и нынешнего крестового похода против нашей страны и нашего народа", - подчеркнул министр.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".

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сергей лавров, россия, политика, украина