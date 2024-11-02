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Обмен опыт и помощь: как Артек взаимодействует с Абхазией

Обмен опыт и помощь: как Артек взаимодействует с Абхазией

Sputnik Абхазия

Команда "Артека" в честь 100-летнего юбилея детского центра организовал в Абхазии активности для школьников и студентов. 02.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-02T12:25+0300

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Абхазские школьники активно участвуют в мастер-классах и творческих заданиях команды Артека в Сухуме, рассказал в эфире радио Sputnik руководитель детского лагеря "Хрустальный" Илья Наумов."Конечно, поначалу дети стесняются, особенно юноши более старших классов, но наши педагоги активно привлекают всех, и не отстанут от ребенка до тех пор, пока он не подойдет к нам и не получит свой приз. И, конечно, в основном очень активная молодежь, присоединяются к творческим заданиям. У них есть хорошая возможность увезти с собой сувенир, сделанный своими руками, и подарить родным и близким", - отметил Наумов.По его словам, Артек готов оказать помощь в организации образовательных программ, если в Абхазии появится детский лагерь."Мы готовы к абсолютно разному уровню сотрудничества. Если руководство Абхазии будет заинтересовано, я думаю, что наши руководители не будут против направлять сюда сотрудников для помощи, если здесь появится такой детский центр. Мы готовы сотрудничать в проведении разных образовательных программ", - пояснил он.

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