https://sputnik-abkhazia.ru/20241102/plyusy-i-minusy-turotrasli-abkhazii-obsudili-v-ramkakh-foruma-visit-apsny--1052735078.html

Плюсы и минусы туротрасли Абхазии обсудили в рамках форума "Visit Apsny"

Плюсы и минусы туротрасли Абхазии обсудили в рамках форума "Visit Apsny"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Второй день V международного туристического форума "Visit Apsny" начался с панельной дискуссии на тему "Структурированный хаос или... 02.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Второй день V международного туристического форума "Visit Apsny" начался с панельной дискуссии на тему "Структурированный хаос или динамичное развитие туристического рынка в Абхазии". Модераторы - советник председателя Комитета Госдумы РФ по туризму Алексей Волков и эксперт, координатор event-части шестого Всемирного форму Российских соотечественников "Молодежь строит будущее" Вера Алкас предложили провести дискуссию в игровой форме.Из положительных аспектов выделили теплый бархатный сезон, гостеприимство местного населения, природу, национальную кухню, появление новых отелей.Среди минусов перечислили проблемы с водоснабжением, энергетикой, строгих сотрудников ГАИ и большое количество лежачих полицейских на дорогах, плохую работу мобильной связи в роуминге, инфраструктуру набережных. Пятый Международный форум "Visit Apsny" проходит в Абхазии 1 и 2 ноября. Тема форума — "Абхазия перезагрузка: как стать конкурентным в 2025 году". Sputnik Абхазия — генеральный информационный партнер форума.

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