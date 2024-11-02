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Полторы тонны несертифицированного алкоголя ликвидировали в Абхазии в 2024 году
Полторы тонны несертифицированного алкоголя ликвидировали в Абхазии в 2024 году
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Полторы тонны несертифицированного алкоголя и 70 литров поддельного меда ликвидировали в Абхазии в 2024 году. 02.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-02T12:38+0300
2024-11-02T12:38+0300
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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Полторы тонны несертифицированного алкоголя и 70 литров поддельного меда ликвидировали в Абхазии в 2024 году. Как сообщили РИА Новости в Госкомитете по стандартам, плановые проверки проводятся на всех дегустационных объектах, куда привозят туристов. В 2023 году утилизировали восемь тонн алкогольной продукции и 200 литров меда.
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абхазия, госстандарт абхазии, общество
абхазия, госстандарт абхазии, общество
Полторы тонны несертифицированного алкоголя ликвидировали в Абхазии в 2024 году
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Полторы тонны несертифицированного алкоголя и 70 литров поддельного меда ликвидировали в Абхазии в 2024 году.
Как сообщили РИА Новости в Госкомитете по стандартам, плановые проверки проводятся на всех дегустационных объектах, куда привозят туристов.
"Проверяются наличие сертификатов и выборочно берутся пробы независимо от того, есть ли у производителя сертификат или нет", - сообщили в комитете.
В 2023 году утилизировали восемь тонн алкогольной продукции и 200 литров меда.