https://sputnik-abkhazia.ru/20241102/poltory-tonny-nesertifitsirovannogo-alkogolya-likvidirovali-v-abkhazii-v-2024-godu-1052734771.html

Полторы тонны несертифицированного алкоголя ликвидировали в Абхазии в 2024 году

Полторы тонны несертифицированного алкоголя ликвидировали в Абхазии в 2024 году

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Полторы тонны несертифицированного алкоголя и 70 литров поддельного меда ликвидировали в Абхазии в 2024 году. 02.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-02T12:38+0300

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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Полторы тонны несертифицированного алкоголя и 70 литров поддельного меда ликвидировали в Абхазии в 2024 году. Как сообщили РИА Новости в Госкомитете по стандартам, плановые проверки проводятся на всех дегустационных объектах, куда привозят туристов. В 2023 году утилизировали восемь тонн алкогольной продукции и 200 литров меда.

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