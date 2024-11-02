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Российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца, помогавшего ВС РФ
Российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца, помогавшего ВС РФ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего ВС России. Об этом РИА Новости... 02.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-02T13:55+0300
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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего ВС России. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах. Информация от него не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. В конце октября, по данным штаба ДНР, он сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.Дэниэл Мартиндейл дал свою первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американецСейчас американец находится в Москве, он дал свою первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Мартиндейл заявил, что киевские власти нужно судить, как и немецких военных преступников.Он сообщил, что после начала СВО хотел попасть в Донецк и поддержать Россию, для этого через телеграм-канал теробороны ДНР вышел на российских военных.Мартиндейл уверен, что Россия в любом случае победит в конфликте на Украине. А Запад, по его мнению, борется на Украине против всего мира и своих граждан.
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сша, россия, украина, политика
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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего ВС России. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.
Мартиндейл находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года и передавал России координаты украинских военных объектов.
Информация от него не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. В конце октября, по данным штаба ДНР, он сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Дэниэл Мартиндейл дал свою первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американецСейчас американец находится в Москве, он дал свою первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Мартиндейл заявил, что киевские власти нужно судить, как и немецких военных преступников.
По его словам, украинцы страдают от постоянного предательства, им приходится бороться за себя и свою безопасность. Киевские власти не заботятся о населении Украины, и многие украинцы ждут освобождения российской армией, но им приходится это скрывать, добавил Мартиндейл.
Он сообщил, что после начала СВО хотел попасть в Донецк и поддержать Россию, для этого через телеграм-канал теробороны ДНР вышел на российских военных.
Мартиндейл уверен, что Россия в любом случае победит в конфликте на Украине. А Запад, по его мнению, борется на Украине против всего мира и своих граждан.