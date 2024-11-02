https://sputnik-abkhazia.ru/20241102/rossiyskie-siloviki-vyvezli-s-podkontrolnoy-vsu-territorii-amerikantsa-pomogavshego-vs-rf-1052736061.html

Российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца, помогавшего ВС РФ

Российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца, помогавшего ВС РФ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего ВС России. Об этом РИА Новости... 02.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-02T13:55+0300

2024-11-02T13:55+0300

2024-11-02T14:10+0300

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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего ВС России. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах. Информация от него не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. В конце октября, по данным штаба ДНР, он сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.Дэниэл Мартиндейл дал свою первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американецСейчас американец находится в Москве, он дал свою первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Мартиндейл заявил, что киевские власти нужно судить, как и немецких военных преступников.Он сообщил, что после начала СВО хотел попасть в Донецк и поддержать Россию, для этого через телеграм-канал теробороны ДНР вышел на российских военных.Мартиндейл уверен, что Россия в любом случае победит в конфликте на Украине. А Запад, по его мнению, борется на Украине против всего мира и своих граждан.

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