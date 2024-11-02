Российские войска освободили населенные пункты в Харьковской области и ДНР
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗанятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР
© Sputnik / Алексей Майшев/
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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Першотравневое Харьковской области и Кураховка ДНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
️Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, используемому в интересах ВСУ, пункту управления националистического формирования "Кракен", инфраструктуре военного аэродрома, топливной базе ВСУ, цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 35169 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19023 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17176 орудий полевой артиллерии и минометов, 27930 единиц специальной военной автомобильной техники.