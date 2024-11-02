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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241102/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennye-punkty-v-kharkovskoy-oblasti-i-dnr--1052735228.html
Российские войска освободили населенные пункты в Харьковской области и ДНР
Российские войска освободили населенные пункты в Харьковской области и ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Першотравневое Харьковской области и Кураховка ДНР, сообщило Минобороны России. 02.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Першотравневое Харьковской области и Кураховка ДНР, сообщило Минобороны России. Сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

Российские войска освободили населенные пункты в Харьковской области и ДНР

12:52 02.11.2024
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗанятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Першотравневое Харьковской области и Кураховка ДНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
️Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, используемому в интересах ВСУ, пункту управления националистического формирования "Кракен", инфраструктуре военного аэродрома, топливной базе ВСУ, цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.  
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 35169 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19023 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17176 орудий полевой артиллерии и минометов, 27930 единиц специальной военной автомобильной техники.
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