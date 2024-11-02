Российские войска освободили населенные пункты в Харьковской области и ДНР

️Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, используемому в интересах ВСУ, пункту управления националистического формирования "Кракен", инфраструктуре военного аэродрома, топливной базе ВСУ, цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах. ️Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, используемому в интересах ВСУ, пункту управления националистического формирования "Кракен", инфраструктуре военного аэродрома, топливной базе ВСУ, цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.