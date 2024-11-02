https://sputnik-abkhazia.ru/20241102/rusdram-pokazhet-premeru---spektakl-ottsy-i-deti--1052737535.html

РУСДРАМ покажет премьеру — спектакль "Отцы и дети"

РУСДРАМ покажет премьеру — спектакль "Отцы и дети"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. РУСДРАМ готовится к премьере спектакля “Отцы и дети” по одноименному произведению Тургенева, рассказал... 02.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. РУСДРАМ готовится к премьере спектакля “Отцы и дети” по одноименному произведению Тургенева, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба.По его словам, впервые в истории театра Абхазии ставится Тургенев. За основу РУСДРАМ взял инсценировку выдающегося режиссера Адольфа Шапиро, который сам и написал пьесу по мотивам романа “Отцы и дети”.Сценография, по словам гендиректора РУСДРАМа, получилась неожиданная и необычная. Над ней работал московский художник-постановщик Евгений Терехов.А художник Анастасия Терехова создала костюмы в стиле old money, которые “тонко подчеркнут характеры образов”.Над светом работает выдающийся российский мастер Денис Солнцев. Композитором в спектакле выступил звукорежиссер Русского театра Алексей Осиев.РУСДРАМ также специально пригласил педагога по сценической речи Марию Осовскую. Она помогала актерам делать нужные акценты в диалогах и монологах.Абхазского зрителя ждет настоящий психологический театр в классической постановке.“Актеры будут постигать глубину самого произведения Тургенева. Но время немного перенесено к началу XX века. Но это условный временной контекст, в котором явственно проявляются темы и смыслы, актуальные для сегодняшнего дня. Для любителей классики - просто большой подарок. Но и для любителей острого и динамичного театра спектакль будет открытием”, - добавил Хинтба.Премьерные показы спектакля "Отцы и дети" пройдут в РУСДРАМе 8 и 9 ноября.

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