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Юбилейный год: праздник урожая на исторической поляне Лыхнашта
Юбилейный год: праздник урожая на исторической поляне Лыхнашта
Sputnik Абхазия
В традиционном празднике урожая приняли участие 22 села Гудаутского района, Новый Афон и гости из Карачаево-Черкесской Республики. 03.11.2024, Sputnik Абхазия
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На исторической поляне Лыхнашта в селе Лыхны прошел ежегодный праздник урожая. В этом году он юбилейный - за исключением двух лет, когда в мире бушевала пандемия коронавируса, праздник проводится с 1984 года. Праздник посетил президент Абхазии Аслан Бжания, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, депутаты Парламента и руководители государственных учреждений. На Лыхнаште, по традиции, установили павильоны, которые крестьяне украсили ветками фруктовых деревьев, бамбуком, плющом. Они также представили свои сезонные продукты, блюда национальной кухни, домашние напитки, вино и чачу. Участники праздника урожая встретили гостей в национальной одежде, предлагали угощения и поднимали за них тосты. С раннего утра разожгли костры для мамалыги и мяса. Программа также состояла из концерта состязаний по национальным видам спорта, провели мастер-классы по стрельбе из лука. В этом году впервые специально созданная комиссия будет определять победителей праздника по нескольким критериям: лучший выставочный стенд, приветствие гостей и оформление павильонов. Три победителя получат денежные вознаграждения в размере 50, 30 и 20 тысяч рублей. Свое решение комиссия объявит на следующей неделе.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, лыхны
фото, фото , мультимедиа, абхазия, лыхны

Юбилейный год: праздник урожая на исторической поляне Лыхнашта

21:51 03.11.2024
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В традиционном празднике урожая приняли участие 22 села Гудаутского района, Новый Афон и гости из Карачаево-Черкесской Республики.
На исторической поляне Лыхнашта в селе Лыхны прошел ежегодный праздник урожая. В этом году он юбилейный - за исключением двух лет, когда в мире бушевала пандемия коронавируса, праздник проводится с 1984 года.
Праздник посетил президент Абхазии Аслан Бжания, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, депутаты Парламента и руководители государственных учреждений.
На Лыхнаште, по традиции, установили павильоны, которые крестьяне украсили ветками фруктовых деревьев, бамбуком, плющом. Они также представили свои сезонные продукты, блюда национальной кухни, домашние напитки, вино и чачу.
Участники праздника урожая встретили гостей в национальной одежде, предлагали угощения и поднимали за них тосты. С раннего утра разожгли костры для мамалыги и мяса.
Программа также состояла из концерта состязаний по национальным видам спорта, провели мастер-классы по стрельбе из лука.
В этом году впервые специально созданная комиссия будет определять победителей праздника по нескольким критериям: лучший выставочный стенд, приветствие гостей и оформление павильонов. Три победителя получат денежные вознаграждения в размере 50, 30 и 20 тысяч рублей. Свое решение комиссия объявит на следующей неделе.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционный праздник урожая прошел в селе Лыхны 3 ноября.

Традиционный праздник урожая прошел в селе Лыхны 3 ноября. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционный праздник урожая прошел в селе Лыхны 3 ноября.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В празднике участвовало 22 села Гудаутского района, Новый Афон и гости из КЧР.

В празднике участвовало 22 села Гудаутского района, Новый Афон и гости из КЧР. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В празднике участвовало 22 села Гудаутского района, Новый Афон и гости из КЧР.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Крестьяне оформили свои павильоны и организовывали выставки.

Крестьяне оформили свои павильоны и организовывали выставки. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Крестьяне оформили свои павильоны и организовывали выставки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Конники на празднике урожая в селе Лыхны.

Конники на празднике урожая в селе Лыхны. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конники на празднике урожая в селе Лыхны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ашот Трапизонян играет на старинной греческой лире.

Ашот Трапизонян играет на старинной греческой лире. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ашот Трапизонян играет на старинной греческой лире.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Крестьяне накрыли столы с сезонными фруктами, национальными блюдами и напитками.

Крестьяне накрыли столы с сезонными фруктами, национальными блюдами и напитками. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Крестьяне накрыли столы с сезонными фруктами, национальными блюдами и напитками.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученики лыхнынской школы с государственным флагом Абхазии.

Ученики лыхнынской школы с государственным флагом Абхазии. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученики лыхнынской школы с государственным флагом Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Официальную часть праздники открыли конным шествием с флагами республики.

Официальную часть праздники открыли конным шествием с флагами республики. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Официальную часть праздники открыли конным шествием с флагами республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Мероприятие посетили сотни жителей и гостей Гудаутского района.

Мероприятие посетили сотни жителей и гостей Гудаутского района. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мероприятие посетили сотни жителей и гостей Гудаутского района.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники праздника из Карачаево-Черкесской Республики встречали гостей музыкой и песнями.

Участники праздника из Карачаево-Черкесской Республики встречали гостей музыкой и песнями. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники праздника из Карачаево-Черкесской Республики встречали гостей музыкой и песнями.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Крестьяне из села Лыхны приготовили бычка на вертеле.

Крестьяне из села Лыхны приготовили бычка на вертеле. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Крестьяне из села Лыхны приготовили бычка на вертеле.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник урожая на Лыхнаште посетил президент Абхазии Аслан Бжания.

Праздник урожая на Лыхнаште посетил президент Абхазии Аслан Бжания. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник урожая на Лыхнаште посетил президент Абхазии Аслан Бжания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В рамках концертной программы выступили вокальные и хореографические коллективы.

В рамках концертной программы выступили вокальные и хореографические коллективы. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В рамках концертной программы выступили вокальные и хореографические коллективы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Соревнования по абхазским национальным видам спорта.

Соревнования по абхазским национальным видам спорта. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Соревнования по абхазским национальным видам спорта.

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