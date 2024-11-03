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Юбилейный год: праздник урожая на исторической поляне Лыхнашта

Юбилейный год: праздник урожая на исторической поляне Лыхнашта

Sputnik Абхазия

В традиционном празднике урожая приняли участие 22 села Гудаутского района, Новый Афон и гости из Карачаево-Черкесской Республики. 03.11.2024, Sputnik Абхазия

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На исторической поляне Лыхнашта в селе Лыхны прошел ежегодный праздник урожая. В этом году он юбилейный - за исключением двух лет, когда в мире бушевала пандемия коронавируса, праздник проводится с 1984 года. Праздник посетил президент Абхазии Аслан Бжания, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, депутаты Парламента и руководители государственных учреждений. На Лыхнаште, по традиции, установили павильоны, которые крестьяне украсили ветками фруктовых деревьев, бамбуком, плющом. Они также представили свои сезонные продукты, блюда национальной кухни, домашние напитки, вино и чачу. Участники праздника урожая встретили гостей в национальной одежде, предлагали угощения и поднимали за них тосты. С раннего утра разожгли костры для мамалыги и мяса. Программа также состояла из концерта состязаний по национальным видам спорта, провели мастер-классы по стрельбе из лука. В этом году впервые специально созданная комиссия будет определять победителей праздника по нескольким критериям: лучший выставочный стенд, приветствие гостей и оформление павильонов. Три победителя получат денежные вознаграждения в размере 50, 30 и 20 тысяч рублей. Свое решение комиссия объявит на следующей неделе.

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