Юбилейный год: праздник урожая на исторической поляне Лыхнашта

На исторической поляне Лыхнашта в селе Лыхны прошел ежегодный праздник урожая. В этом году он юбилейный - за исключением двух лет, когда в мире бушевала пандемия коронавируса, праздник проводится с 1984 года. Праздник посетил президент Абхазии Аслан Бжания, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, депутаты Парламента и руководители государственных учреждений. На Лыхнаште, по традиции, установили павильоны, которые крестьяне украсили ветками фруктовых деревьев, бамбуком, плющом. Они также представили свои сезонные продукты, блюда национальной кухни, домашние напитки, вино и чачу. Участники праздника урожая встретили гостей в национальной одежде, предлагали угощения и поднимали за них тосты. С раннего утра разожгли костры для мамалыги и мяса. Программа также состояла из концерта состязаний по национальным видам спорта, провели мастер-классы по стрельбе из лука. В этом году впервые специально созданная комиссия будет определять победителей праздника по нескольким критериям: лучший выставочный стенд, приветствие гостей и оформление павильонов. Три победителя получат денежные вознаграждения в размере 50, 30 и 20 тысяч рублей. Свое решение комиссия объявит на следующей неделе.
В традиционном празднике урожая приняли участие 22 села Гудаутского района, Новый Афон и гости из Карачаево-Черкесской Республики.
На исторической поляне Лыхнашта в селе Лыхны прошел ежегодный праздник урожая. В этом году он юбилейный - за исключением двух лет, когда в мире бушевала пандемия коронавируса, праздник проводится с 1984 года.
Праздник посетил президент Абхазии Аслан Бжания, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, депутаты Парламента и руководители государственных учреждений.
На Лыхнаште, по традиции, установили павильоны, которые крестьяне украсили ветками фруктовых деревьев, бамбуком, плющом. Они также представили свои сезонные продукты, блюда национальной кухни, домашние напитки, вино и чачу.
Участники праздника урожая встретили гостей в национальной одежде, предлагали угощения и поднимали за них тосты. С раннего утра разожгли костры для мамалыги и мяса.
Программа также состояла из концерта состязаний по национальным видам спорта, провели мастер-классы по стрельбе из лука.
В этом году впервые специально созданная комиссия будет определять победителей праздника по нескольким критериям: лучший выставочный стенд, приветствие гостей и оформление павильонов. Три победителя получат денежные вознаграждения в размере 50, 30 и 20 тысяч рублей. Свое решение комиссия объявит на следующей неделе.