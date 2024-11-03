https://sputnik-abkhazia.ru/20241103/dopolnitelnoe-vremya-samanba-ob-itogakh-sukhum-marafona-1052716387.html
Дополнительное время: Саманба об итогах "Сухум-Марафона"
Дополнительное время: Саманба об итогах "Сухум-Марафона"
Sputnik Абхазия
Амбассадор сухумского марафона, участник, занявший 4 место на дистанции 42,2 километра, легкоатлет Денис Саманба гость программы "Дополнительное время" на... 03.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-03T16:17+0300
2024-11-03T16:17+0300
2024-11-03T16:17+0300
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Дополнительное время: Саманба об итогах "Сухум-Марафона"
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Саманба об итогах "Сухум-Марафона"
Спортсмен поделился своими впечатлениями от "Сухум-Марафона". Он рассказал, как шла подготовка в течении года, какие отзывы оставили его участники из других стран, и как изменится отношение к легкой атлетике в Абхазии после столь масштабного спортивного события.Слушайте подкаст.В первом международном "Сухум-Марафоне" приняло участие около 700 человек из Абхазии, России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Спортсмены пробежали три дистанции – пять километров, 21,1 километра и 42,2 километра.
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подкасты, дополнительное время, бег, легкая атлетика, аудио
Дополнительное время: Саманба об итогах "Сухум-Марафона"
Амбассадор сухумского марафона, участник, занявший 4 место на дистанции 42,2 километра, легкоатлет Денис Саманба гость программы "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.
Спортсмен поделился своими впечатлениями от "Сухум-Марафона". Он рассказал, как шла подготовка в течении года, какие отзывы оставили его участники из других стран, и как изменится отношение к легкой атлетике в Абхазии после столь масштабного спортивного события.
В первом международном "Сухум-Марафоне" приняло участие около 700 человек из Абхазии, России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Спортсмены пробежали три дистанции – пять километров, 21,1 километра и 42,2 километра.