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Юбилейный праздник урожая начался в Лыхны
Юбилейный праздник урожая начался в Лыхны
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Юбилейный "Праздник урожая" начался в селе Лыхны. 03.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-03T13:25+0300
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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Юбилейный "Праздник урожая" начался в селе Лыхны. В нем участвуют 22 села Гудаутского района, Новый Афон и гости из Карачаево-Черкесии. На исторической поляне Лыхнашта установлены павильоны, украшенные ветками фруктовых деревьев, бамбуком, плющом. Крестьяне представили сезонную продукцию, блюда национальной кухни, домашние напитки, вино и чачу. С раннего утра разожгли костры для мамалыги и мяса. Несмотря на дождь, праздник посетили сотни жителей Абхазии и туристы. Участники мероприятия встретили гостей в национальной одежде, предлагали угощения и поднимали за них тосты. Праздник посетил президент Абхазии Аслан Бжания, члены Правительства страны, спикер и депутаты Парламента, руководители госучреждений.В этом году впервые специально созданная комиссия будет определять победителей праздника по нескольким критериям: лучший выставочный стенд, приветствие гостей и оформление павильонов. Три победителя получат денежные вознаграждения в размере 50, 30 и 20 тысяч рублей.
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абхазия, лыхны, гудаутский район, новости
абхазия, лыхны, гудаутский район, новости
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Юбилейный "Праздник урожая" начался в селе Лыхны.
В нем участвуют 22 села Гудаутского района, Новый Афон и гости из Карачаево-Черкесии.
На исторической поляне Лыхнашта установлены павильоны, украшенные ветками фруктовых деревьев, бамбуком, плющом.
Крестьяне представили сезонную продукцию, блюда национальной кухни, домашние напитки, вино и чачу. С раннего утра разожгли костры для мамалыги и мяса.
Несмотря на дождь, праздник посетили сотни жителей Абхазии и туристы. Участники мероприятия встретили гостей в национальной одежде, предлагали угощения и поднимали за них тосты.
Праздник посетил президент Абхазии Аслан Бжания, члены Правительства страны, спикер и депутаты Парламента, руководители госучреждений.
В этом году впервые специально созданная комиссия будет определять победителей праздника по нескольким критериям: лучший выставочный стенд, приветствие гостей и оформление павильонов.
Три победителя получат денежные вознаграждения в размере 50, 30 и 20 тысяч рублей.