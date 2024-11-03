https://sputnik-abkhazia.ru/20241103/yubileynyy-prazdnik-urozhaya-nachalsya-v-lykhny-1052740530.html

Юбилейный праздник урожая начался в Лыхны

Юбилейный праздник урожая начался в Лыхны

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Юбилейный "Праздник урожая" начался в селе Лыхны. 03.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Юбилейный "Праздник урожая" начался в селе Лыхны. В нем участвуют 22 села Гудаутского района, Новый Афон и гости из Карачаево-Черкесии. На исторической поляне Лыхнашта установлены павильоны, украшенные ветками фруктовых деревьев, бамбуком, плющом. Крестьяне представили сезонную продукцию, блюда национальной кухни, домашние напитки, вино и чачу. С раннего утра разожгли костры для мамалыги и мяса. Несмотря на дождь, праздник посетили сотни жителей Абхазии и туристы. Участники мероприятия встретили гостей в национальной одежде, предлагали угощения и поднимали за них тосты. Праздник посетил президент Абхазии Аслан Бжания, члены Правительства страны, спикер и депутаты Парламента, руководители госучреждений.В этом году впервые специально созданная комиссия будет определять победителей праздника по нескольким критериям: лучший выставочный стенд, приветствие гостей и оформление павильонов. Три победителя получат денежные вознаграждения в размере 50, 30 и 20 тысяч рублей.

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