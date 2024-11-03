Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241103/yubileynyy-prazdnik-urozhaya-nachalsya-v-lykhny-1052740530.html
Юбилейный праздник урожая начался в Лыхны
Юбилейный праздник урожая начался в Лыхны
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Юбилейный "Праздник урожая" начался в селе Лыхны. 03.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-03T13:25+0300
2024-11-03T14:06+0300
в абхазии
абхазия
лыхны
гудаутский район
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/03/1052740031_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_dbd14c1bfd711ac7a63e968e6cc4b848.jpg
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Юбилейный "Праздник урожая" начался в селе Лыхны. В нем участвуют 22 села Гудаутского района, Новый Афон и гости из Карачаево-Черкесии. На исторической поляне Лыхнашта установлены павильоны, украшенные ветками фруктовых деревьев, бамбуком, плющом. Крестьяне представили сезонную продукцию, блюда национальной кухни, домашние напитки, вино и чачу. С раннего утра разожгли костры для мамалыги и мяса. Несмотря на дождь, праздник посетили сотни жителей Абхазии и туристы. Участники мероприятия встретили гостей в национальной одежде, предлагали угощения и поднимали за них тосты. Праздник посетил президент Абхазии Аслан Бжания, члены Правительства страны, спикер и депутаты Парламента, руководители госучреждений.В этом году впервые специально созданная комиссия будет определять победителей праздника по нескольким критериям: лучший выставочный стенд, приветствие гостей и оформление павильонов. Три победителя получат денежные вознаграждения в размере 50, 30 и 20 тысяч рублей.
абхазия
лыхны
гудаутский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/03/1052740031_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9e79a440d8ba1a7547e744959e3962f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, лыхны, гудаутский район, новости
абхазия, лыхны, гудаутский район, новости

Юбилейный праздник урожая начался в Лыхны

13:25 03.11.2024 (обновлено: 14:06 03.11.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукПраздник урожая в селе Лыхны
Праздник урожая в селе Лыхны - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Юбилейный "Праздник урожая" начался в селе Лыхны.
В нем участвуют 22 села Гудаутского района, Новый Афон и гости из Карачаево-Черкесии.
На исторической поляне Лыхнашта установлены павильоны, украшенные ветками фруктовых деревьев, бамбуком, плющом.
Крестьяне представили сезонную продукцию, блюда национальной кухни, домашние напитки, вино и чачу. С раннего утра разожгли костры для мамалыги и мяса.
Несмотря на дождь, праздник посетили сотни жителей Абхазии и туристы. Участники мероприятия встретили гостей в национальной одежде, предлагали угощения и поднимали за них тосты.
Праздник посетил президент Абхазии Аслан Бжания, члены Правительства страны, спикер и депутаты Парламента, руководители госучреждений.
В этом году впервые специально созданная комиссия будет определять победителей праздника по нескольким критериям: лучший выставочный стенд, приветствие гостей и оформление павильонов.
Три победителя получат денежные вознаграждения в размере 50, 30 и 20 тысяч рублей.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0