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Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем народного единства
Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем народного единства
Sputnik Абхазия
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России... 04.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем народного единства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания подчеркнул, что сегодня перед Россией стоят масштабные задачи и испытания, и поэтому сплоченность ее многонационального народа становится залогом успешного будущего.Президент Абхазии пожелал Путину и гражданам России здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой.
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Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем народного единства
11:20 04.11.2024 (обновлено: 12:55 04.11.2024)
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем народного единства. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Бжания подчеркнул, что сегодня перед Россией стоят масштабные задачи и испытания, и поэтому сплоченность ее многонационального народа становится залогом успешного будущего.
"Абхазия неизменно придерживается курса на укрепление наших дружеских и союзнических отношений с Россией, основанных на взаимном уважении и стремлении к общему благополучию. Мы высоко ценим вашу поддержку в вопросах социально-экономического развития Республики Абхазия, а также в вопросах обеспечения стабильности и безопасности в регионе", – говорится в тексте.
Президент Абхазии пожелал Путину и гражданам России здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой.