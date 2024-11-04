https://sputnik-abkhazia.ru/20241104/aslan-bzhaniya-pozdravil-vladimira-putina-s-dnem-narodnogo-edinstva-1052752186.html

Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем народного единства

Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем народного единства

Sputnik Абхазия

День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России... 04.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем народного единства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания подчеркнул, что сегодня перед Россией стоят масштабные задачи и испытания, и поэтому сплоченность ее многонационального народа становится залогом успешного будущего.Президент Абхазии пожелал Путину и гражданам России здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой.

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