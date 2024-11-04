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Айдинов: Абхазия у российского туриста ассоциируется с морем, но надо это менять
Айдинов: Абхазия у российского туриста ассоциируется с морем, но надо это менять
Sputnik Абхазия
Участник Международного туристического форума "Visit Apsny", директор по развитию СКФО Умар Айдинов в интервью Sputnik рассказал о тенденциях в сфере туризма... 04.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-04T13:20+0300
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Айдинов: Абхазия у российского туриста ассоциируется с морем, но надо это менять
Sputnik Абхазия
Айдинов: Абхазия у российского туриста ассоциируется с морем, но надо это менять
В информационную эпоху туротрасли необходимо менять подход к управлению объектами и туристическими дестинациями, считает директор по развитию СКФО Умар Айдинов.По его словам, Абхазия у российского туриста ассоциируется с морем, но надо это менять. В стране необходимо развивать горный, эко- и сельский туризм."Мы недавно делали свой анализ по Кавказу в целом, в том числе анализ и абхазского направления. У подавляющего большинства людей Абхазия и море – тождественные вещи. Что еще люди знают об Абхазии? Они знают Рицу, Пицунду, Гагру. Крайне редко у людей Абхазия отождествляется с такими направлениями, как горный туризм, эко-туризм, сельский туризм. Есть небольшая аутентика, связанная с вином, с чачей, но в целом море – основной драйвер для Абхазии. Экскурсии к озерам – одно из основных направлений. Но мы должны четко понимать, что море занимает четыре месяца в году, а в году 12 месяцев, и объекты должны как-то работать. И с этой точки зрения хорошо выбирать определенные направления. И в этом случае уникальная природа Абхазии способствует тому, чтобы горный туризм здесь был развит", – считает Айдинов.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, россия, отдых в абхазии, туризм, первый туристический форум "абхазия – страна души", аудио
Айдинов: Абхазия у российского туриста ассоциируется с морем, но надо это менять
13:20 04.11.2024 (обновлено: 13:35 04.11.2024)
Участник Международного туристического форума "Visit Apsny", директор по развитию СКФО Умар Айдинов в интервью Sputnik рассказал о тенденциях в сфере туризма, чего не хватает абхазской туротрасли и что нужно развивать в стране.
В информационную эпоху туротрасли необходимо менять подход к управлению объектами и туристическими дестинациями, считает директор по развитию СКФО Умар Айдинов.
"Сейчас нужно модернизировать свой подход к системе, разбирать историю, как сделать более эффективным работу. В моем выступлении речь шла о том, как выбрать правильную нишу, как отгородиться от конкурентов, как изменить свой объект согласно выбранной аудитории", – пояснил участник форума "Visit Apsny".
По его словам, Абхазия у российского туриста ассоциируется с морем, но надо это менять. В стране необходимо развивать горный, эко- и сельский туризм.
"Мы недавно делали свой анализ по Кавказу в целом, в том числе анализ и абхазского направления. У подавляющего большинства людей Абхазия и море – тождественные вещи. Что еще люди знают об Абхазии? Они знают Рицу, Пицунду, Гагру. Крайне редко у людей Абхазия отождествляется с такими направлениями, как горный туризм, эко-туризм, сельский туризм. Есть небольшая аутентика, связанная с вином, с чачей, но в целом море – основной драйвер для Абхазии. Экскурсии к озерам – одно из основных направлений. Но мы должны четко понимать, что море занимает четыре месяца в году, а в году 12 месяцев, и объекты должны как-то работать. И с этой точки зрения хорошо выбирать определенные направления. И в этом случае уникальная природа Абхазии способствует тому, чтобы горный туризм здесь был развит", – считает Айдинов.