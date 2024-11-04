https://sputnik-abkhazia.ru/20241104/dvadtsatoe-yanvarya-2025-goda-obyavleno-samym-chernym-dnem-v-istorii-1052751771.html

Двадцатое января 2025 года объявлено "самым черным днем в истории"

Двадцатое января 2025 года объявлено "самым черным днем в истории"

Sputnik Абхазия

В понедельник, 20 января 2025 года, Лондон прекратит свое существование. Даже по минутам все рассчитано: в 7:30 утра (видимо, по лондонскому времени) в России... 04.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-04T09:00+0300

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2024-11-04T10:02+0300

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Именно такой сценарий подробно описан в британской консервативной газете Daily Mail, решившей изучить вопрос, что произойдет, "если Путин нажмет ядерную кнопку и ударит по Лондону", пишет Владимир Корнилов для РИА Новости.Почему именно 20 января и что послужит поводом для атаки, осталось загадкой — газета решила не утруждать читателя такими подробностями. Вот просто Россия решила бомбануть столицу королевства — и почему бы не в эту дату, в самом деле? Но сценарий приведен очень скрупулезный, в нем даже указано, что в 8:11 утра (то есть через три минуты после первых прилетов на Трафальгарскую площадь) министр обороны Британии, находясь в бункере, откупорит первую бутылку односолодового виски. Из чего становится понятным, что запасы виски как минимум в правительственном бункере имеются.Ну а затем в мельчайших деталях описываются ужас и страдания сотен тысяч людей, которые не смогут пережить радиационное заражение. Заканчивается этот сценарий спустя две недели — опять-таки в понедельник, 3 февраля. Именно в этот день в разрушенный Лондон вступят первые армейские поисковые отряды, которые убедятся, что выживших не осталось. Казалось бы, ничего нового в этом апокалиптическом сценарии нет. Столько фильмов на эту тему снято, столько книг написано! Русской атомной бомбой пугали уже не одно поколение западных обывателей. Что нового в эту истерию может внести Daily Mail? Но все-таки есть определенный показательный момент в появлении этой и целого ряда других публикаций на схожую тему.Дело в том, что на протяжении последних двух с половиной лет (собственно, после начала спецоперации на Украине) западная пресса старалась избегать темы ядерного апокалипсиса. Наоборот, публику убеждали, что ядерная война не такая уж и ужасная, а страшилки о ядерной зиме — это вообще результат успешной дезинформационной кампании советских спецслужб в 1980-е годы. Но больше всего усилий западные медиа прилагали к тому, чтобы убедить свою публику в невозможности войны с применением атомного оружия как таковой. СМИ были забиты материалами с заголовками "Почему не будет ядерной войны".Самым любимым словом аналитиков относительно регулярных предупреждений с нашей стороны о рисках для человечества было слово "блеф". Публике объясняли, "почему Запад не должен бояться российских ядерных угроз". Особенно активно эти заявления посыпались весной этого года. Тогда заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил о том, что ядерной риторикой Россия всего лишь "психологически давит" на Запад. Бывший американский конгрессмен Адам Кинцингер и отставной генерал Бен Ходжес выпустили совместную статью под заголовком "Время вскрыть блеф Путина".И так длилось на протяжении всего лета, вплоть до сентября. Еще недавно, скажем, немецкую публику военный эксперт на страницах газеты Tagesspiegel успокаивал: "Вероятность того, что Россия нападет на страну НАТО, составляет 0,0001%". Ну и конечно, старалась Украина, которая устами своих нелегитимных вождей постоянно убеждала Запад в том, что Россия не станет применять ядерное оружие.Вполне очевидны причины ведения подобной кампании. Бюргерам ведь долго рассказывали, что задача Запада и Украины — "нанести поражение России на поле боя". Ну и соответственно, любые предупреждения о нашем ядерном ударе, да и вообще призывы к миру, преподносились как "операция российской пропагандистской машины". Мол, "угрозы России использовать ядерное оружие парализуют Запад".Теперь все разговоры о том, что Россия может проиграть на поле боя, затихли. Наоборот, все больше появляется статей о том, что она проиграть априори не может. И тут вдруг как из рога изобилия посыпались заявления о реальности и опасности угрозы ядерной войны!Bild приводит мнение отставного генерала, бывшего военного эксперта канцлера Германии о реальности ядерной войны в Европе. Также немецкая Zeit пишет большую статью о том, что в случае глобальной атомной войны человечество может быть уничтожено за три часа. Еврокомиссия публикует 165-страничный доклад об угрозах безопасности, главной из которых является угроза войны с Россией. И там призывают европейцев иметь на случай войны трехдневный запас продуктов и медикаментов.То есть вроде бы ничего не поменялось — и год назад, и сейчас Запад руководствуется исключительно русофобией, разжигая страхи и ненависть по отношению к России. Но, получается, у русофобии тоже есть две стороны. Одна сторона этой сомнительной медали заключается в обещаниях легкой и быстрой победы над Москвой, а вот на другой стороне — признание глобальной катастрофы и уничтожение Лондона за несколько часов войны!Возможно, вторая сторона для нас более полезна. Поскольку спускает очень многих на землю и останавливает у опасной черты. Например, сейчас некоторые западные аналитики считают, что страх ядерной зимы, разгоняемый Советским Союзом, помог спасти мир от катастрофы. И нынешние апокалиптические публикации газет, которые сложно отнести к "российской пропаганде" (уж Bild или Daily Mail в этом точно не заподозришь!), могут заставить одуматься некоторые горячие головы на Западе.На днях заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев как раз обратил внимание на опасную ошибку тех деятелей, которые "почему-то считают, что русские никогда не перейдут определенной черты", когда речь зайдет о защите своего государства. Так что переход от риторики о "поражении России на поле боя" к страшилкам об уничтожении Лондона 20 января 2025 года, как ни парадоксально, является позитивным сигналом, который может помочь некоторым на Западе избежать этой опасной ошибки.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241030/kto-operativnaya-obstanovka-na-kurskom-napravlenii-1052700201.html

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мнение, авторы, колумнисты, великобритания, россия