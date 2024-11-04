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Эффективное управление и новые направления: как развивать туризм в Абхазии

Эффективное управление и новые направления: как развивать туризм в Абхазии

Sputnik Абхазия

Участник Международного туристического форума Visit Apsny, директор по развитию СКФО Умар Айдинов в интервью Sputnik рассказал о тенденциях в сфере туризма... 04.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-04T21:48+0300

2024-11-04T21:48+0300

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В информационную эпоху туротрасли необходимо менять подход к управлению объектами и туристическими направлениями. По его словам, Абхазия у российского туриста ассоциируется с морем, но это надо менять. В стране необходимо развивать горный, эко- и сельский туризм. "Мы недавно делали свой анализ по Кавказу в целом, в том числе анализ и абхазского направления. У подавляющего большинства людей Абхазия и море - тождественные вещи. Что еще люди знают об Абхазии? Они знают Рицу, Пицунду, Гагру. Крайне редко у людей Абхазия отождествляется с такими направлениями, как горный туризм, эко-туризм, сельский туризм. Есть небольшая аутентика, связанная с вином, с чачей, но в целом море - основной драйвер для Абхазии. Экскурсии к озерам - одно из основных направлений. Но мы должны четко понимать, что море занимает четыре месяца в году, а в году 12 месяцев, и объекты должны как-то работать. И с этой точки зрения хорошо выбирать определенные направления. И в этом случае уникальная природа Абхазии способствует тому, чтобы горный туризм здесь был развит", - считает Айдинов. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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