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Памятник Махаджирам в Сухуме облили краской
Памятник Махаджирам в Сухуме облили краской
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Памятник Махаджирам на столичной набережной облили краской. 04.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-04T11:43+0300
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Памятник Махаджирам на столичной набережной облили краской. Кроме того, вандалы оставили оскорбительные надписи на асфальте перед Администрацией президента. На месте работают сотрудники коммунальных служб. Происшествие расследует опергруппа сухумского УВД. По результатам будет принято процессуальное решение, уточняет ведомство.
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Памятник Махаджирам в Сухуме облили краской
11:43 04.11.2024 (обновлено: 12:54 04.11.2024)
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Памятник Махаджирам на столичной набережной облили краской.
Основание памятника исписано цитатами, в том числе абхазской пословицей – эпиграфом к историческому роману "Последний из ушедших".
Кроме того, вандалы оставили оскорбительные надписи на асфальте перед Администрацией президента.
На месте работают сотрудники коммунальных служб. Происшествие расследует опергруппа сухумского УВД. По результатам будет принято процессуальное решение, уточняет ведомство.