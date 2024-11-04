https://sputnik-abkhazia.ru/20241104/pamyatnik-makhadzhiram-v-sukhume-oblili-kraskoy-1052752834.html

Памятник Махаджирам в Сухуме облили краской

Памятник Махаджирам в Сухуме облили краской

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Памятник Махаджирам на столичной набережной облили краской. 04.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Памятник Махаджирам на столичной набережной облили краской. Кроме того, вандалы оставили оскорбительные надписи на асфальте перед Администрацией президента. На месте работают сотрудники коммунальных служб. Происшествие расследует опергруппа сухумского УВД. По результатам будет принято процессуальное решение, уточняет ведомство.

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