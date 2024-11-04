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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Памятник Махаджирам в Сухуме облили краской
Памятник Махаджирам в Сухуме облили краской
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Памятник Махаджирам на столичной набережной облили краской. 04.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Памятник Махаджирам на столичной набережной облили краской. Кроме того, вандалы оставили оскорбительные надписи на асфальте перед Администрацией президента. На месте работают сотрудники коммунальных служб. Происшествие расследует опергруппа сухумского УВД. По результатам будет принято процессуальное решение, уточняет ведомство.
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Памятник Махаджирам в Сухуме облили краской

11:43 04.11.2024 (обновлено: 12:54 04.11.2024)
© Sputnik / Акоп КущянОсквернение Памятника махаджиров
Осквернение Памятника махаджиров - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2024
© Sputnik / Акоп Кущян
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Памятник Махаджирам на столичной набережной облили краской.

Основание памятника исписано цитатами, в том числе абхазской пословицей – эпиграфом к историческому роману "Последний из ушедших".

Кроме того, вандалы оставили оскорбительные надписи на асфальте перед Администрацией президента.
На месте работают сотрудники коммунальных служб. Происшествие расследует опергруппа сухумского УВД. По результатам будет принято процессуальное решение, уточняет ведомство.
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