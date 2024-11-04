https://sputnik-abkhazia.ru/20241104/vandalizmom-nazvali-oskvernenie-pamyatnika-makhadzhiram-v-press-sluzhbe-prezidenta-1052754883.html
Вандализмом назвали осквернение Памятника Махаджирам в пресс-службе президента
Вандализмом назвали осквернение Памятника Махаджирам в пресс-службе президента
Sputnik Абхазия
Памятник Махаджирам, установленный на берегу моря напротив Администрации президента Абхазии, облили красной краской в ночь на понедельник. 04.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-04T14:47+0300
2024-11-04T14:47+0300
2024-11-04T17:02+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/04/1052752452_8:0:1914:1072_1920x0_80_0_0_600f81ebe5d6526439dd9ddc9a3d7d4d.jpg
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Актом вандализма назвали произошедшее на набережной Махаджиров в пресс-службе президента Абхазии. В ночь с 3 на 4 ноября кто-то облил краской памятник, исписал постамент и территорию вокруг него. Правоохранители уже приступили к расследованию, будет сделано все возможное, чтобы установить личности злоумышленников и привлечь их к ответственности.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/04/1052752452_246:0:1675:1072_1920x0_80_0_0_e5a329f84eeee3e375c265edc5ab6925.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости
Вандализмом назвали осквернение Памятника Махаджирам в пресс-службе президента
14:47 04.11.2024 (обновлено: 17:02 04.11.2024)
Памятник Махаджирам, установленный на берегу моря напротив Администрации президента Абхазии, облили красной краской в ночь на понедельник.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik.
Актом вандализма назвали
произошедшее на набережной Махаджиров в пресс-службе президента Абхазии.
В ночь с 3 на 4 ноября кто-то облил краской памятник, исписал постамент и территорию вокруг него.
"Мы считаем, что это вопиющее преступление могли совершить люди, которым чуждо самое ценное, что есть у нашего народа – историческая память, у которых отсутствует мораль и совесть", – говорится в публикации.
Правоохранители уже приступили к расследованию, будет сделано все возможное, чтобы установить личности злоумышленников и привлечь их к ответственности.