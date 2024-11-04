https://sputnik-abkhazia.ru/20241104/vandalizmom-nazvali-oskvernenie-pamyatnika-makhadzhiram-v-press-sluzhbe-prezidenta-1052754883.html

Вандализмом назвали осквернение Памятника Махаджирам в пресс-службе президента

Вандализмом назвали осквернение Памятника Махаджирам в пресс-службе президента

Sputnik Абхазия

Памятник Махаджирам, установленный на берегу моря напротив Администрации президента Абхазии, облили красной краской в ночь на понедельник. 04.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-04T14:47+0300

2024-11-04T14:47+0300

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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Актом вандализма назвали произошедшее на набережной Махаджиров в пресс-службе президента Абхазии. В ночь с 3 на 4 ноября кто-то облил краской памятник, исписал постамент и территорию вокруг него. Правоохранители уже приступили к расследованию, будет сделано все возможное, чтобы установить личности злоумышленников и привлечь их к ответственности.

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