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Вечная проблема: РУСДРАМ готовит премьеру по Тургеневу

Вечная проблема: РУСДРАМ готовит премьеру по Тургеневу

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. В РУСДРАМе проходят репетиции нового спектакля "Отцы и дети" по одноименному произведению Тургенева. 04.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. В РУСДРАМе проходят репетиции нового спектакля "Отцы и дети" по одноименному произведению Тургенева. Режиссер постановки Егор Равинский взял за основу инсценировку режиссера Адольфа Шапиро, который написал пьесу по мотивам романа. "Отцы и дети" - одно из самых популярных произведений русской литературы, добавил он. "Самое главное - это сама идея конфликта поколений. Когда мы больше думаем об идеологии, а не о простой жизни, которая должна быть как-то организована в согласии с другими людьми, мы очень часто страдаем из-за этого", - подчеркнул Хинтба. По словам исполнителей главных ролей Ирины Делба и Эмиля Петрова, спектакль дался им нелегко. Но тем интереснее была работа над ним. Петров признался, что эта роль потребовала от него не только физической, но и моральной подготовки."Когда тебе очень сложно дается, в этом то и есть весть рост, в этом есть наша деятельность", — поделился с корреспондентом Sputnik артист.Над сценографией работал московский художник-постановщик Евгений Терехов. Художник Анастасия Терехова создала костюмы в стиле old money, которые "тонко подчеркнут характеры образов". Над светом работал российский мастер Денис Солнцев. Композитором в спектакле выступил звукорежиссер Русского театра Алексей Осиев. Премьерные показы спектакля "Отцы и дети" пройдут в РУСДРАМе 8 и 9 ноября.

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