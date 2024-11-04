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Взаимный интерес: Кулаков об исследованиях в области абхазо-российских отношений
Взаимный интерес: Кулаков об исследованиях в области абхазо-российских отношений
Sputnik Абхазия
Совет молодых ученых и Совет молодых дипломатов Абхазии проведут совместные исследования с РГГУ в рамках работы инициативы "Умная цивилизация". Об этом и... 04.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-04T10:06+0300
2024-11-04T10:06+0300
2024-11-04T10:43+0300
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Взаимный интерес: Кулаков об исследованиях связанные с абхазо-российскими отношениями
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Кулаков об исследованиях связанные с абхазо-российскими отношениями
Совет молодых ученых и Совет молодых дипломатов Абхазии проведут совместные исследования с РГГУ в рамках работы инициативы "Умная цивилизация". Об этом и других проектах в Абхазии организации в эфире радио Sputnik рассказал координатор молодежного клуба Российского исторического общества, преподаватель исторического факультета РГГУ Иван Кулаков.Автономная некоммерческая организация "Умная цивилизация" и Российский государственный гуманитарный университет известны в Абхазии еще с 2020 года. В прошлом году, например, они провели цикл лекций на тему гражданского общества о том, как сделать работу третьего сектора более эффективной и каким должно быть его регулирование.В этом году решено, что эти организации вместе с Советом молодых ученых и Советом молодых дипломатов Абхазии проведут совместные исследования, связанные с абхазо-российскими отношениями.Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, аудио
Взаимный интерес: Кулаков об исследованиях в области абхазо-российских отношений
10:06 04.11.2024 (обновлено: 10:43 04.11.2024)
Совет молодых ученых и Совет молодых дипломатов Абхазии проведут совместные исследования с РГГУ в рамках работы инициативы "Умная цивилизация". Об этом и других проектах в Абхазии организации в эфире радио Sputnik рассказал координатор молодежного клуба Российского исторического общества, преподаватель исторического факультета РГГУ Иван Кулаков.
Автономная некоммерческая организация "Умная цивилизация" и Российский государственный гуманитарный университет известны в Абхазии еще с 2020 года. В прошлом году, например, они провели цикл лекций на тему гражданского общества о том, как сделать работу третьего сектора более эффективной и каким должно быть его регулирование.
В этом году решено, что эти организации вместе с Советом молодых ученых и Советом молодых дипломатов Абхазии проведут совместные исследования, связанные с абхазо-российскими отношениями.