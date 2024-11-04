https://sputnik-abkhazia.ru/20241104/vzaimnyy-interes-kulakov-ob-issledovaniyakh-v-oblasti-abkhazo-rossiyskikh-otnosheniy--1052703665.html

Взаимный интерес: Кулаков об исследованиях в области абхазо-российских отношений

Взаимный интерес: Кулаков об исследованиях в области абхазо-российских отношений

Sputnik Абхазия

Совет молодых ученых и Совет молодых дипломатов Абхазии проведут совместные исследования с РГГУ в рамках работы инициативы "Умная цивилизация". Об этом и... 04.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-04T10:06+0300

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Взаимный интерес: Кулаков об исследованиях связанные с абхазо-российскими отношениями Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Кулаков об исследованиях связанные с абхазо-российскими отношениями

Совет молодых ученых и Совет молодых дипломатов Абхазии проведут совместные исследования с РГГУ в рамках работы инициативы "Умная цивилизация". Об этом и других проектах в Абхазии организации в эфире радио Sputnik рассказал координатор молодежного клуба Российского исторического общества, преподаватель исторического факультета РГГУ Иван Кулаков.Автономная некоммерческая организация "Умная цивилизация" и Российский государственный гуманитарный университет известны в Абхазии еще с 2020 года. В прошлом году, например, они провели цикл лекций на тему гражданского общества о том, как сделать работу третьего сектора более эффективной и каким должно быть его регулирование.В этом году решено, что эти организации вместе с Советом молодых ученых и Советом молодых дипломатов Абхазии проведут совместные исследования, связанные с абхазо-российскими отношениями.Слушайте подкаст.

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