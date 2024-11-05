https://sputnik-abkhazia.ru/20241105/bank-abkhazii-vypustil-dve-pamyatnye-monety-1052763204.html

Банк Абхазии выпустил две памятные монеты

Банк Абхазии выпустил две памятные монеты

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Памятные монеты "150 лет Дмитрию Гулиа" и "Сария Лакоба" выпустил в обращение Банк Абхазии. 05.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Памятные монеты "150 лет Дмитрию Гулиа" и "Сария Лакоба" выпустил в обращение Банк Абхазии. Тираж монеты в честь 150-летия Гулиа достоинством в 50 апсаров — 100 штук, она изготовлена из серебра 925 пробы с золочением. Тираж монеты достоинством в 10 апсаров "Сария Лакоба" — 200 штук, она изготовлена из серебра 925 пробы.

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