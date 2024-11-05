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Банк Абхазии выпустил две памятные монеты
Банк Абхазии выпустил две памятные монеты
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Памятные монеты "150 лет Дмитрию Гулиа" и "Сария Лакоба" выпустил в обращение Банк Абхазии. 05.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Памятные монеты "150 лет Дмитрию Гулиа" и "Сария Лакоба" выпустил в обращение Банк Абхазии. Тираж монеты в честь 150-летия Гулиа достоинством в 50 апсаров — 100 штук, она изготовлена из серебра 925 пробы с золочением. Тираж монеты достоинством в 10 апсаров "Сария Лакоба" — 200 штук, она изготовлена из серебра 925 пробы.
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национальный банк абхазии, абхазия, монеты
национальный банк абхазии, абхазия, монеты
Банк Абхазии выпустил две памятные монеты
12:15 05.11.2024 (обновлено: 16:42 05.11.2024)
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Памятные монеты "150 лет Дмитрию Гулиа" и "Сария Лакоба" выпустил в обращение Банк Абхазии.
Художником выступил Батал Джапуа. На реверсах изображены рельефные профильные портреты.
Тираж монеты в честь 150-летия Гулиа достоинством в 50 апсаров — 100 штук, она изготовлена из серебра 925 пробы с золочением.
Тираж монеты достоинством в 10 апсаров "Сария Лакоба" — 200 штук, она изготовлена из серебра 925 пробы.