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Бжания поздравил участников фестиваля армянской культуры и быта "Амшен"
Бжания поздравил участников фестиваля армянской культуры и быта "Амшен"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Аслан Бжания назвал фестиваль "Амшен" символом единства и сплоченности. 05.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Аслан Бжания назвал фестиваль "Амшен" символом единства и сплоченности. Ежегодный фестиваль культуры и быта "Амшен" организован "Армянской общиной Абхазии". "Армянская община Абхазии имеет долгую и славную историю. В тяжелые времена, спасаясь от погромов, армяне нашли в Абхазии свой новый дом. Здесь они обрели не только убежище, но и братскую поддержку, чтобы вместе строить будущее, жить и развиваться. С тех пор армяне внесли неоценимый вклад в экономическое, культурное и социальное развитие нашей страны", – сказал на празднике президент. Он добавил, что в годы Отечественной войны народа Абхазии немало армян сражалось за свободу республики, ставшей для них родным домом.В этом году фестиваль проходит в селе Пшап Гулрыпшского района. Праздник традиционно собирает тысячи жителей республики и гостей из России.
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абхазия, аслан бжания, армяне, гулрыпшский район, культура
абхазия, аслан бжания, армяне, гулрыпшский район, культура
Бжания поздравил участников фестиваля армянской культуры и быта "Амшен"
15:10 05.11.2024 (обновлено: 17:18 05.11.2024)
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Аслан Бжания назвал фестиваль "Амшен" символом единства и сплоченности.
"Это событие стало неотъемлемой частью культурной жизни не только армянской общины, но и всего многонационального народа Абхазии", – отметил президент.
Ежегодный фестиваль культуры и быта "Амшен" организован "Армянской общиной Абхазии".
"Армянская община Абхазии имеет долгую и славную историю. В тяжелые времена, спасаясь от погромов, армяне нашли в Абхазии свой новый дом. Здесь они обрели не только убежище, но и братскую поддержку, чтобы вместе строить будущее, жить и развиваться. С тех пор армяне внесли неоценимый вклад в экономическое, культурное и социальное развитие нашей страны", – сказал на празднике президент.
Он добавил, что в годы Отечественной войны народа Абхазии немало армян сражалось за свободу республики, ставшей для них родным домом.
В этом году фестиваль проходит в селе Пшап Гулрыпшского района. Праздник традиционно собирает тысячи жителей республики и гостей из России.