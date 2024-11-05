https://sputnik-abkhazia.ru/20241105/bzhaniya-pozdravil-uchastnikov-festivalya-armyanskoy-kultury-i-byta-amshen-1052764623.html

Бжания поздравил участников фестиваля армянской культуры и быта "Амшен"

Бжания поздравил участников фестиваля армянской культуры и быта "Амшен"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Аслан Бжания назвал фестиваль "Амшен" символом единства и сплоченности. 05.11.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

аслан бжания

армяне

гулрыпшский район

культура

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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Аслан Бжания назвал фестиваль "Амшен" символом единства и сплоченности. Ежегодный фестиваль культуры и быта "Амшен" организован "Армянской общиной Абхазии". "Армянская община Абхазии имеет долгую и славную историю. В тяжелые времена, спасаясь от погромов, армяне нашли в Абхазии свой новый дом. Здесь они обрели не только убежище, но и братскую поддержку, чтобы вместе строить будущее, жить и развиваться. С тех пор армяне внесли неоценимый вклад в экономическое, культурное и социальное развитие нашей страны", – сказал на празднике президент. Он добавил, что в годы Отечественной войны народа Абхазии немало армян сражалось за свободу республики, ставшей для них родным домом.В этом году фестиваль проходит в селе Пшап Гулрыпшского района. Праздник традиционно собирает тысячи жителей республики и гостей из России.

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абхазия, аслан бжания, армяне, гулрыпшский район, культура