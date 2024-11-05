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Президент Абхазии встретился с учителями сухумской школы №2

Президент Абхазии встретился с учителями сухумской школы №2

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с учителями сухумской школы №2. Они сообщили президенту, что испытывают трудности с... 05.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-05T14:30+0300

2024-11-05T14:30+0300

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зарплаты

общество

экономика

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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с учителями сухумской школы №2. Они сообщили президенту, что испытывают трудности с получением заработной платы в полном объеме. Как пишет пресс-служба главы государства, Бжания поручил министру просвещения Иналу Габлия и главе Сухума Беслану Эшба в кратчайшие сроки решить вопрос. Эшба отметил, что столичные власти своевременно и в полном объеме начисляют заработную плату работникам сферы образования. Он добавил, что детально разберется в ситуации. Президент напомнил, что с 1 сентября российская сторона приостановила социальные выплаты работникам бюджетной сферы. Это связано с невыполнением абхазской стороной всех обязательств по Договору о союзничестве. По его словам, в настоящее время государство дотирует доплату, но в будущем могут возникнуть трудности. "Россия защищает нас, оказывает всяческую помощь и поддержку, строит нам школы, детские сады и учреждения культуры, здравоохранения. И мы должны всегда это помнить и ценить", – подчеркнул глава государства.

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аслан бжания, абхазия, учителя, зарплаты, общество, экономика