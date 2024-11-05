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Президент Абхазии встретился с учителями сухумской школы №2
Президент Абхазии встретился с учителями сухумской школы №2
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с учителями сухумской школы №2. Они сообщили президенту, что испытывают трудности с... 05.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-05T14:30+0300
2024-11-05T14:30+0300
2024-11-05T17:57+0300
в абхазии
аслан бжания
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учителя
зарплаты
общество
экономика
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с учителями сухумской школы №2. Они сообщили президенту, что испытывают трудности с получением заработной платы в полном объеме. Как пишет пресс-служба главы государства, Бжания поручил министру просвещения Иналу Габлия и главе Сухума Беслану Эшба в кратчайшие сроки решить вопрос. Эшба отметил, что столичные власти своевременно и в полном объеме начисляют заработную плату работникам сферы образования. Он добавил, что детально разберется в ситуации. Президент напомнил, что с 1 сентября российская сторона приостановила социальные выплаты работникам бюджетной сферы. Это связано с невыполнением абхазской стороной всех обязательств по Договору о союзничестве. По его словам, в настоящее время государство дотирует доплату, но в будущем могут возникнуть трудности. "Россия защищает нас, оказывает всяческую помощь и поддержку, строит нам школы, детские сады и учреждения культуры, здравоохранения. И мы должны всегда это помнить и ценить", – подчеркнул глава государства.
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аслан бжания, абхазия, учителя, зарплаты, общество, экономика
аслан бжания, абхазия, учителя, зарплаты, общество, экономика
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с учителями сухумской школы №2. Они сообщили президенту, что испытывают трудности с получением заработной платы в полном объеме.
Как пишет
пресс-служба главы государства, Бжания поручил министру просвещения Иналу Габлия и главе Сухума Беслану Эшба в кратчайшие сроки решить вопрос.
Эшба отметил, что столичные власти своевременно и в полном объеме начисляют заработную плату работникам сферы образования. Он добавил, что детально разберется в ситуации.
Президент напомнил, что с 1 сентября российская сторона приостановила социальные выплаты работникам бюджетной сферы. Это связано с невыполнением абхазской стороной всех обязательств по Договору о союзничестве.
По его словам, в настоящее время государство дотирует доплату, но в будущем могут возникнуть трудности.
"Россия защищает нас, оказывает всяческую помощь и поддержку, строит нам школы, детские сады и учреждения культуры, здравоохранения. И мы должны всегда это помнить и ценить", – подчеркнул глава государства.