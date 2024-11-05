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Дорогу от озера Рица к Ауадхаре закрыли из-за снегопада
Дорогу от озера Рица к Ауадхаре закрыли из-за снегопада
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Дорогу от озера Рица к Ауадхаре закрыли на три-четыре дня из-за снегопада и обледенения, рассказал радио Sputnik главный лесничий... 05.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-05T16:55+0300
2024-11-05T16:55+0300
2024-11-05T17:48+0300
в абхазии
озеро рица
ауадхара
снег
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Дорогу от озера Рица к Ауадхаре закрыли на три-четыре дня из-за снегопада и обледенения, рассказал радио Sputnik главный лесничий Рицинского нацпарка Тенгиз Джергения. По его словам, зимой планируется закрыть дорогу выше 40-го километра, чтобы избежать несчастных случаев.
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озеро рица, ауадхара, снег
озеро рица, ауадхара, снег
Дорогу от озера Рица к Ауадхаре закрыли из-за снегопада
16:55 05.11.2024 (обновлено: 17:48 05.11.2024)
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Дорогу от озера Рица к Ауадхаре закрыли на три-четыре дня из-за снегопада и обледенения, рассказал радио Sputnik главный лесничий Рицинского нацпарка Тенгиз Джергения.
Он сообщил, что толщина снега, выпавшего в ночь на 5 ноября, достигала 25 сантиметров. Водителям, направляющимся к озеру Рица, необходимо сменить летнюю резину на зимнюю.
По его словам, зимой планируется закрыть дорогу выше 40-го километра, чтобы избежать несчастных случаев.