https://sputnik-abkhazia.ru/20241105/dorogu-ot-ozera-ritsa-k-auadkhare-zakryli-iz-za-snegopada--1052764767.html

Дорогу от озера Рица к Ауадхаре закрыли из-за снегопада

Дорогу от озера Рица к Ауадхаре закрыли из-за снегопада

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Дорогу от озера Рица к Ауадхаре закрыли на три-четыре дня из-за снегопада и обледенения, рассказал радио Sputnik главный лесничий... 05.11.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

озеро рица

ауадхара

снег

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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Дорогу от озера Рица к Ауадхаре закрыли на три-четыре дня из-за снегопада и обледенения, рассказал радио Sputnik главный лесничий Рицинского нацпарка Тенгиз Джергения. По его словам, зимой планируется закрыть дорогу выше 40-го километра, чтобы избежать несчастных случаев.

озеро рица

ауадхара

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Sputnik Абхазия

озеро рица, ауадхара, снег