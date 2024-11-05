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Гогохия рассказала об участии Абхазии в Международном таможенном форуме-2024
Гогохия рассказала об участии Абхазии в Международном таможенном форуме-2024
Sputnik Абхазия
В Москве прошел Международный таможенный форум-2024. В его работе приняли участие представители Государственного таможенного комитета Абхазии. Форум был... 05.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-05T17:12+0300
2024-11-05T17:12+0300
2024-11-05T17:47+0300
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Гогохия рассказала об участии Абхазии в
Sputnik Абхазия
Гогохия рассказала об участии Абхазии в
В Москве прошел Международный таможенный форум-2024. В его работе приняли участие представители Государственного таможенного комитета Абхазии. Форум был посвящен актуальным вопросам международной торговли, его участники обменялись опытом в области внешней экономической деятельности и таможенного регулирования.Об участии в форуме в эфире радио Sputnik рассказала начальник правового отдела ГТК Абхазии Анана Гогохия.Слушайте подкаст.
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Гогохия рассказала об участии Абхазии в Международном таможенном форуме-2024
17:12 05.11.2024 (обновлено: 17:47 05.11.2024)
В Москве прошел Международный таможенный форум-2024. В его работе приняли участие представители Государственного таможенного комитета Абхазии. Форум был посвящен актуальным вопросам международной торговли, его участники обменялись опытом в области внешней экономической деятельности и таможенного регулирования.
Об участии в форуме в эфире радио Sputnik рассказала начальник правового отдела ГТК Абхазии Анана Гогохия.