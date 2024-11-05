https://sputnik-abkhazia.ru/20241105/gogokhiya-rasskazala-ob-uchastii-abkhazii-v-mezhdunarodnom-tamozhennom-forume-2024-1052765104.html

Гогохия рассказала об участии Абхазии в Международном таможенном форуме-2024

Гогохия рассказала об участии Абхазии в Международном таможенном форуме-2024

Sputnik Абхазия

В Москве прошел Международный таможенный форум-2024. В его работе приняли участие представители Государственного таможенного комитета Абхазии. Форум был... 05.11.2024, Sputnik Абхазия

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Гогохия рассказала об участии Абхазии в Sputnik Абхазия Гогохия рассказала об участии Абхазии в

В Москве прошел Международный таможенный форум-2024. В его работе приняли участие представители Государственного таможенного комитета Абхазии. Форум был посвящен актуальным вопросам международной торговли, его участники обменялись опытом в области внешней экономической деятельности и таможенного регулирования.Об участии в форуме в эфире радио Sputnik рассказала начальник правового отдела ГТК Абхазии Анана Гогохия.Слушайте подкаст.

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