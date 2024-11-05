https://sputnik-abkhazia.ru/20241105/plan-nalogovykh-postupleniy-v-byudzhet-abkhazii-perevypolnen-za-10-mesyatsev-1052763680.html

План налоговых поступлений в бюджет Абхазии перевыполнен за 10 месяцев на 17%

План налоговых поступлений в бюджет Абхазии перевыполнен за 10 месяцев на 17%

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. План по поступлениям налоговых платежей в бюджет Абхазии за десять месяцев перевыполнен на 17%. 05.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-05T13:30+0300

2024-11-05T13:30+0300

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в абхазии

налоги

бюджет

абхазия

экономика

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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. План по поступлениям налоговых платежей в бюджет Абхазии за десять месяцев перевыполнен на 17%. Сумма поступлений составила 5,2 миллиарда рублей при плане в 4,5 миллиарда. Динамика по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — 121%, или 927,5 миллиона рублей. В октябре в бюджет поступило 1,076 миллиарда рублей при плане 828,9 миллиона.

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налоги, бюджет, абхазия, экономика