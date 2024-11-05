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План налоговых поступлений в бюджет Абхазии перевыполнен за 10 месяцев на 17%
План налоговых поступлений в бюджет Абхазии перевыполнен за 10 месяцев на 17%
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. План по поступлениям налоговых платежей в бюджет Абхазии за десять месяцев перевыполнен на 17%. 05.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-05T13:30+0300
2024-11-05T13:30+0300
2024-11-05T16:54+0300
в абхазии
налоги
бюджет
абхазия
экономика
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. План по поступлениям налоговых платежей в бюджет Абхазии за десять месяцев перевыполнен на 17%. Сумма поступлений составила 5,2 миллиарда рублей при плане в 4,5 миллиарда. Динамика по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — 121%, или 927,5 миллиона рублей. В октябре в бюджет поступило 1,076 миллиарда рублей при плане 828,9 миллиона.
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налоги, бюджет, абхазия, экономика
налоги, бюджет, абхазия, экономика
План налоговых поступлений в бюджет Абхазии перевыполнен за 10 месяцев на 17%
13:30 05.11.2024 (обновлено: 16:54 05.11.2024) СУХУМ, 5 ноя – Sputnik.
План по поступлениям налоговых платежей в бюджет Абхазии за десять месяцев перевыполнен
на 17%.
Сумма поступлений составила 5,2 миллиарда рублей при плане в 4,5 миллиарда. Динамика по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — 121%, или 927,5 миллиона рублей.
В октябре в бюджет поступило 1,076 миллиарда рублей при плане 828,9 миллиона.
Поступления по районам за десять месяцев 2024 года
Город, район
Поступило
План
Сухум
2,4 млрд руб
2,1 млрд руб
Гагрский район
1,6 млрд руб
1,4 млрд руб
Гудаутский район
543,4 млн руб
476,7 млн руб
Сухумский район
166,1 млн руб
92,5 млн руб
Гулрыпшский район
188,7 млн руб
122,1 млн руб
Очамчырский район
209 млн руб
172,6 млн руб
Ткуарчалский район
46,7 млн руб
30,8 млн руб
Галский район
63,6 млн руб
51,9 млн руб