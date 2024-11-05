https://sputnik-abkhazia.ru/20241105/restoran-sgorel-v-sukhume-1052758930.html

Ресторан сгорел в Сухуме

Ресторан сгорел в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Пожар произошел в ресторане национальной кухни на улице Акиртава в Сухуме, сообщил Sputnik начальник ПСО по охране города и Сухумского... 05.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Пожар произошел в ресторане национальной кухни на улице Акиртава в Сухуме, сообщил Sputnik начальник ПСО по охране города и Сухумского района Темур Квициния. Информация о происшествии поступила в дежурную часть сегодня в 05:15. На место выехали три пожарных расчета. В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

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пожар, мчс абхазии, сухум, происшествия