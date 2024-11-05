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Ресторан сгорел в Сухуме
Ресторан сгорел в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Пожар произошел в ресторане национальной кухни на улице Акиртава в Сухуме, сообщил Sputnik начальник ПСО по охране города и Сухумского... 05.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-05T10:10+0300
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Пожар произошел в ресторане национальной кухни на улице Акиртава в Сухуме, сообщил Sputnik начальник ПСО по охране города и Сухумского района Темур Квициния. Информация о происшествии поступила в дежурную часть сегодня в 05:15. На место выехали три пожарных расчета. В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
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пожар, мчс абхазии, сухум, происшествия
пожар, мчс абхазии, сухум, происшествия
Ресторан сгорел в Сухуме
10:10 05.11.2024 (обновлено: 10:13 05.11.2024)
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Пожар произошел в ресторане национальной кухни на улице Акиртава в Сухуме, сообщил Sputnik начальник ПСО по охране города и Сухумского района Темур Квициния.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть сегодня в 05:15. На место выехали три пожарных расчета.
"По прибытии строение полностью было охвачено огнем, вся деревянная конструкция сгорела полностью", – отметил Квициния.
В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.